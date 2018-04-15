Голландия отправила в Подмосковье оборудование для дегазации полигона «Ядрово»

Старая территория свалки «Ядрово» готова к проведению работ по дегазации, оборудование из Голландии прибудет на полигон до 18 апреля, сообщили в администрации Волоколамска.
Андрей Вихарев, исполняющий обязанности главы Волоколамского района: «Первая карта (старая территория свалки) подготовлена к приезду голландцев для того, чтобы начать работы по дегазации. На сегодняшний день туда уже завезен экскаватор, через 2–3 дня мы ждем оборудование, которое уже направлено к нам из Голландии, чтобы начать процесс по наладке дегазации».
Ранее сообщалось, что «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона перестанет принимать мусор с 14 апреля, чтобы приступить к дегазации. Впрочем, это не означает закрытия полигона в целом. Между тем Волоколамский городской суд Подмосковья в начале мая рассмотрит иск жителей города к ООО «Ядрово» с требованием закрыть мусорную свалку.
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В конце марта поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
Ранее сообщалось, что «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона перестанет принимать мусор с 14 апреля, чтобы приступить к дегазации. Впрочем, это не означает закрытия полигона в целом. Между тем Волоколамский городской суд Подмосковья в начале мая рассмотрит иск жителей города к ООО «Ядрово» с требованием закрыть мусорную свалку.
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В конце марта поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
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