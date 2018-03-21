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    Минздрав Подмосковья: в Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью

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    Минздрав Подмосковья: в Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью

    Минздрав Подмосковья: в Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью

    К врачам обратились 50 детей из разных школ подмосковного Волоколамска. Пятеро из них были госпитализированы.

    Пресс-служба Минздрава Подмосковья: «По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города».

    Медики осмотрели всех школьников. В основном дети жаловались на тошноту и головокружение. В результате пятеро были госпитализированы, передает ТАСС.

    Пресс-служба Минздрава Подмосковья: «Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований».

    Еще у четверых детей обнаружили сыпь на коже. Их осмотрел дерматолог, кроме того, дети сдали кровь на анализ.

    В ведомстве добавили, что специалисты не связывают обращения детей к врачам с выбросом газа на местном мусорном полигона «Ядрово». В Волоколамск тем временем выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.

    Отметим, что в Волоколамске с утра поступают жалобы на сильный неприятный запах. В администрации Волоколамского района Московской области между тем заверили, что школы после выброса газа на свалке «Ядрово» продолжают работать в штатном режиме.

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