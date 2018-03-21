Минздрав Подмосковья: в Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью

К врачам обратились 50 детей из разных школ подмосковного Волоколамска. Пятеро из них были госпитализированы.
Пресс-служба Минздрава Подмосковья: «По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города».
Медики осмотрели всех школьников. В основном дети жаловались на тошноту и головокружение. В результате пятеро были госпитализированы, передает ТАСС.
Пресс-служба Минздрава Подмосковья: «Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований».
Еще у четверых детей обнаружили сыпь на коже. Их осмотрел дерматолог, кроме того, дети сдали кровь на анализ.
В ведомстве добавили, что специалисты не связывают обращения детей к врачам с выбросом газа на местном мусорном полигона «Ядрово». В Волоколамск тем временем выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.
Отметим, что в Волоколамске с утра поступают жалобы на сильный неприятный запах. В администрации Волоколамского района Московской области между тем заверили, что школы после выброса газа на свалке «Ядрово» продолжают работать в штатном режиме.
Медики осмотрели всех школьников. В основном дети жаловались на тошноту и головокружение. В результате пятеро были госпитализированы, передает ТАСС.
Пресс-служба Минздрава Подмосковья: «Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований».
Еще у четверых детей обнаружили сыпь на коже. Их осмотрел дерматолог, кроме того, дети сдали кровь на анализ.
В ведомстве добавили, что специалисты не связывают обращения детей к врачам с выбросом газа на местном мусорном полигона «Ядрово». В Волоколамск тем временем выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.
Отметим, что в Волоколамске с утра поступают жалобы на сильный неприятный запах. В администрации Волоколамского района Московской области между тем заверили, что школы после выброса газа на свалке «Ядрово» продолжают работать в штатном режиме.
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