Власти Волоколамска опровергли информацию о массовой госпитализации детей

Администрация Волоколамского района Подмосковья опровергла сообщения о том, что почти 40 детей пострадали в школе №2
из-за распыления газового баллончика.
Власти Волоколамска заявили, что информация о массовой госпитализации школьников недостоверна. Несколько детей действительно обратились за медицинской помощью, но причиной было не распыление газового баллончика, передает ТАСС.
Дмитрий Полежаев, начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района: «Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован. Информация о распылении газового баллончика недостоверная. Я лично был в школе №2 полчаса назад».
Как он утверждает, в городе с утра стоял неприятный запах. Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забрали детей из школы и отвезли на осмотр в больницы.
Дмитрий Полежаев: «Случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было».
В свою очередь директор школы №2 Ирина Дмитриенко заявила РИА Новости, что четырех учеников увезли на скорой, но после осмотра их отпустили домой. Как она утверждает, сегодня Волоколамский район накрыло очередной волной неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово». Именно поэтому, как установили вызванные в школу медики, некоторые школьники почувствовали себя плохо.
Дмитрий Полежаев, начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района: «Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован. Информация о распылении газового баллончика недостоверная. Я лично был в школе №2 полчаса назад».
Как он утверждает, в городе с утра стоял неприятный запах. Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забрали детей из школы и отвезли на осмотр в больницы.
Дмитрий Полежаев: «Случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было».
В свою очередь директор школы №2 Ирина Дмитриенко заявила РИА Новости, что четырех учеников увезли на скорой, но после осмотра их отпустили домой. Как она утверждает, сегодня Волоколамский район накрыло очередной волной неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово». Именно поэтому, как установили вызванные в школу медики, некоторые школьники почувствовали себя плохо.
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