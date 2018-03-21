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    Власти Волоколамска опровергли информацию о массовой госпитализации детей

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    • Фото: Света Дугинова / vk.com
    Власти Волоколамска опровергли информацию о массовой госпитализации детей

    Власти Волоколамска опровергли информацию о массовой госпитализации детей

    Власти Волоколамска опровергли информацию о массовой госпитализации детей
  • Фото: Света Дугинова / vk.com

    • Администрация Волоколамского района Подмосковья опровергла сообщения о том, что почти 40 детей пострадали в школе №2 из-за распыления газового баллончика.

    Власти Волоколамска заявили, что информация о массовой госпитализации школьников недостоверна. Несколько детей действительно обратились за медицинской помощью, но причиной было не распыление газового баллончика, передает ТАСС.

    Дмитрий Полежаев, начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района: «Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован. Информация о распылении газового баллончика недостоверная. Я лично был в школе №2 полчаса назад».

    Как он утверждает, в городе с утра стоял неприятный запах. Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забрали детей из школы и отвезли на осмотр в больницы.

    Дмитрий Полежаев: «Случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было».

    В свою очередь директор школы №2 Ирина Дмитриенко заявила РИА Новости, что четырех учеников увезли на скорой, но после осмотра их отпустили домой. Как она утверждает, сегодня Волоколамский район накрыло очередной волной неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово». Именно поэтому, как установили вызванные в школу медики, некоторые школьники почувствовали себя плохо.

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