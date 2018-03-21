Почти 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика в подмосковной школе

В подмосковном Волоколамске десятки учеников пострадали
из-за распыления газового баллончика в школе.
Об инциденте в волоколамской школе сообщил источник «Интерфакса». По его словам, в общей сложности пострадали почти 40 детей. В больницы доставили более 20 учеников, остальным помощь оказали на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: «В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамске 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте».
Источник: «В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамске 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте».
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