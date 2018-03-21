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    Почти 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика в подмосковной школе

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    • Фото: Наталья Видрашку / vk.com
    Почти 40 детей пострадали <nobr>из-за</nobr> распыления газового баллончика в подмосковной школе

    Почти 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика в подмосковной школе

    Почти 40 детей пострадали <nobr>из-за</nobr> распыления газового баллончика в подмосковной школе
  • Фото: Наталья Видрашку / vk.com

    • В подмосковном Волоколамске десятки учеников пострадали из-за распыления газового баллончика в школе.

    Об инциденте в волоколамской школе сообщил источник «Интерфакса». По его словам, в общей сложности пострадали почти 40 детей. В больницы доставили более 20 учеников, остальным помощь оказали на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Источник: «В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамске 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте».

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