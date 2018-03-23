Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку, сообщает
пресс-служба губернатора Подмосковья.
Пресс-служба губернатора Московской области: «23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова».
Также губернатор объявил, что муниципалитет возглавит Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского образования Лосино-Петровский.
Отметим, что месяц назад жители Волоколамска начали жаловаться на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово». В начале марта состоялись несколько акций протеста с требованием закрыть свалку. А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, за два последующих дня с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.
Также губернатор объявил, что муниципалитет возглавит Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского образования Лосино-Петровский.
Отметим, что месяц назад жители Волоколамска начали жаловаться на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово». В начале марта состоялись несколько акций протеста с требованием закрыть свалку. А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, за два последующих дня с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.
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