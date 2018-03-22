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    Песков: в Кремле работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Песков: в Кремле работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово»

    Песков: в Кремле работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово»

    Песков: в Кремле работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • В Кремле обсуждают варианты решения проблемы с мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации в Волоколамске на мусорном полигоне «Ядрово».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросом сейчас работают».

    Он добавил, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.

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    Губернатор Подмосковья прибыл на полигон «Ядрово» под Волоколамском
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