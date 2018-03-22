Песков: в Кремле работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово»

В Кремле обсуждают варианты решения проблемы с мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске, сообщил журналистам
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации в Волоколамске на мусорном полигоне «Ядрово».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросом сейчас работают».
Он добавил, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.
В Волоколамске на полигоне «Ядрово» накануне произошел выброс свалочного газа. Сегодня детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате пострадали 76 детей, шестеро из них находятся в больницах. Генпрокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту случившегося.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросом сейчас работают».
Он добавил, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.
В Волоколамске на полигоне «Ядрово» накануне произошел выброс свалочного газа. Сегодня детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате пострадали 76 детей, шестеро из них находятся в больницах. Генпрокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту случившегося.
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