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    Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей. губернаторы, Московская область, мусор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

    Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

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    Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

    Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

    Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

      Андрей Воробьёв прибыл на полигон бытовых отходов «Ядрово» после того, как в Волоколамске более 50 детей обратились к врачам с жалобами на недомогание.

      Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на полигон «Ядрово», где, по сообщениям местных властей, произошел выброс газа. Причина разлома на полигоне может быть связана с резким перепадом давления. Власти Волоколамского района доложили губернатору, что работы по дегазации идут согласно плану, передает РИА Новости.

      Когда губернатор появился перед местными жителями у местной ЦРБ, собравшиеся отреагировали эмоционально: в толпе раздались крики и свист. Воробьёв зашел в больницу.

      Губернатор также сообщил, что пострадавших из-за ситуации с полигоном детей планируют вывезти из города на отдых. Об этом сообщает «Интерфакс».

      Андрей Воробьёв: «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей».

      Тем временем в Волоколамск выехала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и пообщаться с местными жителями.

      К медикам обратились 57 детей из разных школ Волоколамска с жалобами на самочувствие. Пятерых из них госпитализировали. Местные жители связывают это с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел минувшей ночью. Генеральная прокуратура России решила провести проверку в связи с обращением детей за медпомощью в Волоколамске. Также проверку начал Следственный комитет.

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