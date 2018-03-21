Губернатор Подмосковья пообещал отправить на отдых пострадавших от газа на свалке детей

Андрей Воробьёв прибыл на полигон бытовых отходов «Ядрово» после того, как в Волоколамске более 50 детей обратились к врачам с жалобами на недомогание.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на полигон «Ядрово», где, по сообщениям местных властей, произошел выброс газа. Причина разлома на полигоне может быть связана с резким перепадом давления. Власти Волоколамского района доложили губернатору, что работы по дегазации идут согласно плану, передает РИА Новости.
Когда губернатор появился перед местными жителями у местной ЦРБ, собравшиеся отреагировали эмоционально: в толпе раздались крики и свист. Воробьёв зашел в больницу.
Губернатор также сообщил, что пострадавших из-за ситуации с полигоном детей планируют вывезти из города на отдых. Об этом сообщает «Интерфакс».
Андрей Воробьёв: «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей».
Тем временем в Волоколамск выехала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и пообщаться с местными жителями.
К медикам обратились 57 детей из разных школ Волоколамска с жалобами на самочувствие. Пятерых из них госпитализировали. Местные жители связывают это с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел минувшей ночью. Генеральная прокуратура России решила провести проверку в связи с обращением детей за медпомощью в Волоколамске. Также проверку начал Следственный комитет.
Когда губернатор появился перед местными жителями у местной ЦРБ, собравшиеся отреагировали эмоционально: в толпе раздались крики и свист. Воробьёв зашел в больницу.
Губернатор также сообщил, что пострадавших из-за ситуации с полигоном детей планируют вывезти из города на отдых. Об этом сообщает «Интерфакс».
Андрей Воробьёв: «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей».
Тем временем в Волоколамск выехала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и пообщаться с местными жителями.
К медикам обратились 57 детей из разных школ Волоколамска с жалобами на самочувствие. Пятерых из них госпитализировали. Местные жители связывают это с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел минувшей ночью. Генеральная прокуратура России решила провести проверку в связи с обращением детей за медпомощью в Волоколамске. Также проверку начал Следственный комитет.
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