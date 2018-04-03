Полигон «Ядрово» накрывают пленкой для подготовки к дегазации

В Волоколамском районе Подмосковья продолжаются работы по подготовке к дегазации мусорного полигона «Ядрово».
Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья в своем Telegram-канале, ход подготовительных работ высоко оценили голландские специалисты. Отмечается, что на данном этапе «формируется тело полигона», подготовленные к дегазации участки «Ядрово» накрывают пленкой.
По словам проект-менеджера компании Multriwell BV Фрэнка Верноя, подготовка к дегазации идет по плану. Самое главное сейчас, отметил голландский специалист, создать правильный угол, чтобы с полигона уходила вода.
Фрэнк Верной, проект-менеджера компании Multriwell BV: «Мы привезем большой экскаватор со стичером, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться. К 15 июня будут закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу».
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
По словам проект-менеджера компании Multriwell BV Фрэнка Верноя, подготовка к дегазации идет по плану. Самое главное сейчас, отметил голландский специалист, создать правильный угол, чтобы с полигона уходила вода.
Фрэнк Верной, проект-менеджера компании Multriwell BV: «Мы привезем большой экскаватор со стичером, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться. К 15 июня будут закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу».
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано разовое превышение ПДК сероводорода, после чего местные власти рекомендовали перенести начало занятий в школах на 10:00. Поднимался даже вопрос о введении в Волоколамске режима ЧС, однако было решено этого не делать — вместо этого МЧС ввело режим повышенной готовности. Жителям города начали выдавать маски и респираторы.
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