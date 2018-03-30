Экологическая обстановка: жителям Волоколамска раздали маски и респираторы

В подмосковном Волоколамске, где специалисты МЧС ведут мониторинг концентрации в воздухе вредных веществ, вводится режим повышенной готовности.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, сегодня режим повышенной готовности в Волоколамске вступает в силу в связи с ситуацией на мусорном полигоне Ядрово. При этом уточняется, что о введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет. Сообщается, что жителям города уже выдана первая партия масок и респираторов, а местные власти готовятся закупить еще одну партию таких средств индивидуальной защиты.
Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий, в том числе ограничения на ввоз мусора на полигон, мониторинг состояния воздуха и информирование населения. В управлении системой образования администрации муниципалитета заявили, что каникулы в школах Волоколамского района не объявлялись, учебные заведения работают в штатном режиме. Пока в распоряжении городского управления образования нет индивидуальных средств защиты, которые можно было бы раздать учебным заведениям.
Ситуация в Волоколамском районе обострилась 21 марта, после очередного выброса свалочного газа на мусорном полигоне Ядрово. В городе начались акции протеста. В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, после чего районное управление системой образования рекомендовало перенести начало занятий на 10:00. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.
Чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов лишился должности.
Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий, в том числе ограничения на ввоз мусора на полигон, мониторинг состояния воздуха и информирование населения. В управлении системой образования администрации муниципалитета заявили, что каникулы в школах Волоколамского района не объявлялись, учебные заведения работают в штатном режиме. Пока в распоряжении городского управления образования нет индивидуальных средств защиты, которые можно было бы раздать учебным заведениям.
Ситуация в Волоколамском районе обострилась 21 марта, после очередного выброса свалочного газа на мусорном полигоне Ядрово. В городе начались акции протеста. В ночь на 28 марта возле полигона было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, после чего районное управление системой образования рекомендовало перенести начало занятий на 10:00. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.
Чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов лишился должности.
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