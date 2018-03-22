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    Полигон «Ядрово» обстреляют из аэрозольных пушек

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    Полигон «Ядрово» обстреляют из аэрозольных пушек

    Полигон «Ядрово» обстреляют из аэрозольных пушек

    Аэрозольные пушки помогут устранить неприятный запах, возникающий в подмосковном Волоколамске из-за мусорного полигона «Ядрово».

    Как сообщил зампред подмосковного правительства Александр Чупраков, на территории полигона будут распылять специальное вещество.

    Александр Чупраков, зампред правительства Московской области: «Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах».

    В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что в Волоколамске началась выдача детских путевок в оздоровительные лагеря. Уже выписаны 30 путевок. Принять жителей Волоколамского района в настоящее время готовы пять лагерей, передает «Интерфакс».

    смотретьГубернатор Подмосковья прибыл на полигон «Ядрово» под Волоколамском
    Губернатор Подмосковья прибыл на полигон «Ядрово» под Волоколамском
    Напомним, ранее на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Из-за этого пострадали 76 детей, шестеро из них находятся в больницах. Генпрокуратура и СКР уже приступили к проверке по факту случившегося.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас обсуждаются различные варианты решения проблемы в Волоколамске. По его словам, администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.

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