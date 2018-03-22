Полигон «Ядрово» обстреляют из аэрозольных пушек

Аэрозольные пушки помогут устранить неприятный запах, возникающий в подмосковном Волоколамске
из-за мусорного полигона «Ядрово».
Как сообщил зампред подмосковного правительства Александр Чупраков, на территории полигона будут распылять специальное вещество.
Александр Чупраков, зампред правительства Московской области: «Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах».
В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что в Волоколамске началась выдача детских путевок в оздоровительные лагеря. Уже выписаны 30 путевок. Принять жителей Волоколамского района в настоящее время готовы пять лагерей, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Из-за этого пострадали 76 детей, шестеро из них находятся в больницах. Генпрокуратура и СКР уже приступили к проверке по факту случившегося.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас обсуждаются различные варианты решения проблемы в Волоколамске. По его словам, администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.
Александр Чупраков, зампред правительства Московской области: «Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах».
В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что в Волоколамске началась выдача детских путевок в оздоровительные лагеря. Уже выписаны 30 путевок. Принять жителей Волоколамского района в настоящее время готовы пять лагерей, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Из-за этого пострадали 76 детей, шестеро из них находятся в больницах. Генпрокуратура и СКР уже приступили к проверке по факту случившегося.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас обсуждаются различные варианты решения проблемы в Волоколамске. По его словам, администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством.
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