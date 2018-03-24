В Волоколамске проведут массовую диспансеризацию после выброса свалочного газа

Власти Подмосковья решили отправить на диспансеризацию всех детей из Волоколамска, жители которого жалуются на мусорный полигон «Ядрово».
Как сообщил подмосковный министр здравоохранения Дмитрий Марков, углубленная диспансеризация стартует уже в понедельник, 26 марта. Ожидается, что проверка здоровья детей займет два-три месяца.
Взрослые жители Волоколамска смогут пройти диспансеризацию по личному обращению, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее жители Волоколамска стали массово жаловаться на неприятный запах и устраивать митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за которого с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.
Позднее для того, чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Кроме того, в отставку был отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов.
Взрослые жители Волоколамска смогут пройти диспансеризацию по личному обращению, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее жители Волоколамска стали массово жаловаться на неприятный запах и устраивать митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за которого с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.
Позднее для того, чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Кроме того, в отставку был отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов.
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