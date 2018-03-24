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    В Волоколамске проведут массовую диспансеризацию после выброса свалочного газа

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    В Волоколамске проведут массовую диспансеризацию после выброса свалочного газа

    В Волоколамске проведут массовую диспансеризацию после выброса свалочного газа

    В Волоколамске проведут массовую диспансеризацию после выброса свалочного газа
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Власти Подмосковья решили отправить на диспансеризацию всех детей из Волоколамска, жители которого жалуются на мусорный полигон «Ядрово».

    Как сообщил подмосковный министр здравоохранения Дмитрий Марков, углубленная диспансеризация стартует уже в понедельник, 26 марта. Ожидается, что проверка здоровья детей займет два-три месяца.

    Взрослые жители Волоколамска смогут пройти диспансеризацию по личному обращению, передает «Интерфакс».

    Напомним, ранее жители Волоколамска стали массово жаловаться на неприятный запах и устраивать митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». А 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за которого с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились почти 150 человек, из них половина — дети.

    смотретьГлава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
    Позднее для того, чтобы решить проблему и устранить неприятный запах, на свалке установили специальные аэрозольные пушки. Кроме того, в отставку был отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов.

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