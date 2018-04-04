Девочку из Волоколамска отправят на мусороперерабатывающую фабрику в Европу

Власти Подмосковья отправили девочку Таню, которая прославилась после участия в митинге против свалки в Волоколамске, на экскурсию в Европу.
Как рассказал подмосковный губернатор Андрея Воробьёв, девочка и ее родственники смогут увидеть, как работают европейские мусороперерабатывающие заводы.
Андрея Воробьёв, губернатор Московской области: «Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет».
При этом Воробьёв отметил, что знаменитый жест, который ребенок показал «под эмоциями», стал для него «руководством к действию», передает «Говорит Москва».
Напомним, десятилетняя Таня стала популярной после митинга, организованного жителями Волоколамска после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово». Школьница показала пальцем на Воробьёва, который общался с участниками митинга, а потом провела рукой по горлу.
Позднее девочка рассказала, что не хотела никого пугать своим жестом. Кроме того, Таня вошла в инициативную группу по проблеме «Ядрово».
Андрея Воробьёв, губернатор Московской области: «Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет».
При этом Воробьёв отметил, что знаменитый жест, который ребенок показал «под эмоциями», стал для него «руководством к действию», передает «Говорит Москва».
Напомним, десятилетняя Таня стала популярной после митинга, организованного жителями Волоколамска после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово». Школьница показала пальцем на Воробьёва, который общался с участниками митинга, а потом провела рукой по горлу.
Позднее девочка рассказала, что не хотела никого пугать своим жестом. Кроме того, Таня вошла в инициативную группу по проблеме «Ядрово».
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