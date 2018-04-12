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    СМИ: эксперты ОЗХО завершили расследование инцидента в Солсбери. Великобритания, визы, дипломатия, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: эксперты ОЗХО завершили расследование инцидента в Солсбери

    СМИ: эксперты ОЗХО завершили расследование инцидента в Солсбери

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    СМИ: эксперты ОЗХО завершили расследование инцидента в Солсбери

    СМИ: эксперты ОЗХО завершили расследование инцидента в Солсбери

      Организация по запрещению химического оружия направила правительству Великобритании отчет о расследовании отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

      Как пишет Daily Mail со ссылкой на информацию МИД Великобритании, эксперты ОЗХО завершила расследование инцидента в Солсбери и направили копию отчета властям Великобритании, как государству, направившему запрос. В статье говорится, что одна из копий отчета была направлена в британский МИД.

      Представители ОЗХО обратилась с просьбой к Великобритании распространить выводы экспертов организации среди стран, подписавших Конвенцию по запрещению химического оружия, включая Россию, и обнародовать результаты расследования до 12:00 по местному времени (14:00 по Москве).

      Накануне Скотленд-Ярд опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором она рассказала о состоянии здоровья отца, а также заявила, что не готова пока общаться ни с журналистами, ни с российскими дипломатами, ни со своей двоюродной сестрой. Посольство РФ считает, что это заявление укрепляет опасения в насильственной изоляции гражданки России на территории Великобритании.

      Напомним, власти Великобритании утверждают, что осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник спецслужб 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в городке Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Британские власти упорно называют это вещество русским словом «Новичок». Также звучали заявления о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Британские СМИ публиковали множество версий с собственными домыслами на этот счет. Россия категорически отвергла все спекуляции о якобы причастности к отравлению Скрипалей.

      Юлия Скрипаль была в понедельник выписана из больницы в Солсбери и доставлена в секретное «безопасное место». Российские дипломаты потребовали предоставить доказательства того, что все действия в отношении гражданки РФ проводятся с ее согласия и по доброй воле.

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