Британские СМИ разразились новыми «сенсациями» о деле Скрипалей

Британия продолжает засекречивать данные следствия по делу Скрипалей. Зато ими охотно делятся британские таблоиды: сегодня они опубликовали очередные «сенсации», которые преподносят с уже привычной оговоркой «с подавляющей степенью вероятности».
Британская пресса сегодня сделала сенсационное открытие. Как пишет Times, неназванные британские эксперты пришли к выводу, что лаборатория, которая произвела «Новичок», находится на территории России. И если Times не называет место, где якобы находится суперсекретная лаборатория, то таблоид Sun идет еще дальше, который утверждает, что «объект, который контролирует Служба внешней разведки, расположен в московском спальном районе Ясенево». При этом новость преподносится с уже ставшей привычной, оговоркой «с подавляющей степенью вероятности, хотя стопроцентной уверенности нет». Учитывая, что всем известно, что в спальном районе Ясенево находится штаб-квартира СВР, новость вряд ли можно назвать «сенсационной».
Сегодня же Скотленд-Ярд распространил заявление поправляющейся Юлии Скрипаль. Оказывается, она в сознании уже больше недели, но официальный представитель британской полиции отказался отвечать на вопрос, проводился ли ее допрос.
Виктории Скрипаль, двоюродной сестре Юлии, удалось поговорить с ней по телефону. Судя по всему, на поправку идет и Сергей Скрипаль.
Виктория Скрипаль: «Юля сказала, что у нее все хорошо. У отца? У отца тоже все хорошо. Он спит. Все здоровы, он в здравом уме и с твердой памятью».
Тем временем сотрудники консульства РФ до сих пор так и не смогли встретиться с отцом и дочерью. Как заявил сегодня посол России Александр Яковенко, британские власти отказывают в этом нашим дипломатам.
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Уже месяц прошел с того момента, как два российских гражданина были отравлены в Солсбери. Британский МИД не отвечает на наши ноты. Мы не получаем от британской стороны абсолютно никакой информации. Все, что мы узнаем, — это утечки из прессы. Каждый день появляется какая-то новая история, что якобы остатки яда были найдены в машине, на дверной ручке дома. Последняя версия была про гречку, которая якобы была привезена из Москвы».
По словам Александра Яковенко, российской стороне предлагают лишь соглашаться с публикациями в прессе. Хотя и у Москвы тоже возникают вопросы.
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «За последние 10 лет много россиян погибли в Великобритании при странных обстоятельствах. Последний из них, кстати, Глушков. Он российский гражданин, не британский. Дело о его смерти также засекречено. У нас нет доступа к расследованию, у нас нет ничего. Мы хотим знать правду. Мой вопрос таков: почему это здесь происходит?»
Подробнее о деле Скрипалей и расследовании — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Сегодня же Скотленд-Ярд распространил заявление поправляющейся Юлии Скрипаль. Оказывается, она в сознании уже больше недели, но официальный представитель британской полиции отказался отвечать на вопрос, проводился ли ее допрос.
Виктории Скрипаль, двоюродной сестре Юлии, удалось поговорить с ней по телефону. Судя по всему, на поправку идет и Сергей Скрипаль.
Виктория Скрипаль: «Юля сказала, что у нее все хорошо. У отца? У отца тоже все хорошо. Он спит. Все здоровы, он в здравом уме и с твердой памятью».
Тем временем сотрудники консульства РФ до сих пор так и не смогли встретиться с отцом и дочерью. Как заявил сегодня посол России Александр Яковенко, британские власти отказывают в этом нашим дипломатам.
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Уже месяц прошел с того момента, как два российских гражданина были отравлены в Солсбери. Британский МИД не отвечает на наши ноты. Мы не получаем от британской стороны абсолютно никакой информации. Все, что мы узнаем, — это утечки из прессы. Каждый день появляется какая-то новая история, что якобы остатки яда были найдены в машине, на дверной ручке дома. Последняя версия была про гречку, которая якобы была привезена из Москвы».
По словам Александра Яковенко, российской стороне предлагают лишь соглашаться с публикациями в прессе. Хотя и у Москвы тоже возникают вопросы.
Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «За последние 10 лет много россиян погибли в Великобритании при странных обстоятельствах. Последний из них, кстати, Глушков. Он российский гражданин, не британский. Дело о его смерти также засекречено. У нас нет доступа к расследованию, у нас нет ничего. Мы хотим знать правду. Мой вопрос таков: почему это здесь происходит?»
Подробнее о деле Скрипалей и расследовании — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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