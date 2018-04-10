Небензя: «химатака в Сирии» сфабрикована для отвлечения внимания от дела Скрипалей

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза с иронией предложил британским спецслужбам связать напрямую «Новичок» и Сирию.
Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совбеза выразил уверенность, что информация о химической атаке, которая якобы была совершена в сирийской Думе, была сфабрикована, в частности для того, чтобы отвлечь внимание от неувязок в деле Скрипалей, цитирует ТАСС.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Субботний фейк из сирийской Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта. Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы».
Российский дипломат напомнил, что Россия предвидела такое развитие событий.
Василий Небензя
Российский дипломат язвительно предложил британским спецслужбам версию, что отравляющее вещество было доставлено в Солсбери прямо из Сирии. Так постпред РФ прокомментировал фантазийные публикации британских СМИ, утверждающих со ссылкой на «перехваченные сообщения», что российские спецслужбы будто бы отчитались об устранении Сергея Скрипаля словами «посылка доставлена».
Василий Небензя
Напомним, сегодня Совет безопасности ООН проводит сразу два экстренных заседания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ в районе предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума и пригласил специалистов ОЗХО немедленно посетить регион и сделать выводы самостоятельно, не ориентируясь на фейковые публикации.
Небензя также обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны и запросил провести открытый брифинг по ситуации в сирийской Ракке.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Субботний фейк из сирийской Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта. Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы».
Российский дипломат напомнил, что Россия предвидела такое развитие событий.
Василий Небензя
Российский дипломат язвительно предложил британским спецслужбам версию, что отравляющее вещество было доставлено в Солсбери прямо из Сирии. Так постпред РФ прокомментировал фантазийные публикации британских СМИ, утверждающих со ссылкой на «перехваченные сообщения», что российские спецслужбы будто бы отчитались об устранении Сергея Скрипаля словами «посылка доставлена».
Василий Небензя
Напомним, сегодня Совет безопасности ООН проводит сразу два экстренных заседания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ в районе предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума и пригласил специалистов ОЗХО немедленно посетить регион и сделать выводы самостоятельно, не ориентируясь на фейковые публикации.
Небензя также обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны и запросил провести открытый брифинг по ситуации в сирийской Ракке.
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