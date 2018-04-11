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    Небензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе. ООН, США, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе

    Небензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе

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    Небензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе

    Небензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе

    Небензя упрекнул Запад в нежелании разбираться с инцидентом в сирийской Думе

      В Совете безопасности ООН рассмотрели сразу две резолюции по ситуации в Сирии — американскую, касающуюся учреждения нового механизма расследования химических атак в Сирии, и российскую на эту же тему.

      Делегация России также предложила Совбезу ООН принять проект, поддерживающий отправку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на место предполагаемого инцидента в Думу для проведения расследования, но документ не набрал необходимого количества голосов. Постоянный представитель России при ООН заявил, что в резолюции США учтены не все требования членов Совбеза.

      Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Я еще раз хочу при всех задать вопрос: зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите, не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из „Белых касок“. Это все напоминает какое-то весеннее обострение».

      В итоге Россия наложила вето на американский проект резолюции. Он, как подчеркнул Василий Небензя, противоречит позиции Москвы. В Америке в свою очередь остались недовольны российским вариантом документом. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что инициативы России не обеспечивают независимые расследования химатак в Сирии. Проект резолюции не получил необходимых 9 голосов и также не был принят сегодня.

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