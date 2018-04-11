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    СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции. США, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции

    СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции

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    • Фото: Reuters © 2018, James Lawler Duggan
    СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции

    СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции

    СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции
    • Фото: Reuters © 2018, James Lawler Duggan

      • США разрабатывают новые экономические ограничения в отношении России.

      Как передает РИА Новости, в Вашингтоне планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса США.

      В документе предусмотрен запрет на проведение любых финансовых операций, связанных с долговыми обязательствами РФ. Также сообщается, что под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

      Также финансовые ограничения могут коснуться крупнейших российских банков. Новый пакет антироссийских санкций в Вашингтоне связывают с приписываемой России причастностью к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля.

      Напомним, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.

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