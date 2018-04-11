СМИ: США могут ввести новые антироссийские санкции

США разрабатывают новые экономические ограничения в отношении России.
Как передает РИА Новости, в Вашингтоне планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса США.
В документе предусмотрен запрет на проведение любых финансовых операций, связанных с долговыми обязательствами РФ. Также сообщается, что под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Также финансовые ограничения могут коснуться крупнейших российских банков. Новый пакет антироссийских санкций в Вашингтоне связывают с приписываемой России причастностью к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля.
Напомним, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
В Кремле заявили, что «Россия не изменит своего курса под санкционным давлением Запада.». А правительство начало рассматривать вопрос об эффективных ответных мерах.
В документе предусмотрен запрет на проведение любых финансовых операций, связанных с долговыми обязательствами РФ. Также сообщается, что под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Также финансовые ограничения могут коснуться крупнейших российских банков. Новый пакет антироссийских санкций в Вашингтоне связывают с приписываемой России причастностью к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля.
Напомним, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под санкции попали сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
В Кремле заявили, что «Россия не изменит своего курса под санкционным давлением Запада.». А правительство начало рассматривать вопрос об эффективных ответных мерах.
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