Песков о санкциях: под давлением в РФ ничего не делается

Дмитрий Песков заявил, что Россия не изменит своего курса под санкционным давлением Запада.
По словам пресс-секретаря российского президента, в сложившейся ситуации во главу угла необходимо ставить собственные интересы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам».
Также Песков отметил, что ответные действия Москвы на новые санкции США анализируются, но сейчас «скоропалительные решения принимать было бы некорректно».
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. Также ограничения ввели против несколько компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
На этом фоне произошло падение котировок и курса рубля. В понедельник российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня — доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам».
Также Песков отметил, что ответные действия Москвы на новые санкции США анализируются, но сейчас «скоропалительные решения принимать было бы некорректно».
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. Также ограничения ввели против несколько компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
На этом фоне произошло падение котировок и курса рубля. В понедельник российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня — доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.
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