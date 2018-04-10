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    Песков о санкциях: под давлением в РФ ничего не делается

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    Песков о санкциях: под давлением в РФ ничего не делается

    Песков о санкциях: под давлением в РФ ничего не делается

    Дмитрий Песков заявил, что Россия не изменит своего курса под санкционным давлением Запада.

    По словам пресс-секретаря российского президента, в сложившейся ситуации во главу угла необходимо ставить собственные интересы.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Под давлением вообще ничего не делается в РФ. В России все делается в угоду собственным интересам».

    Также Песков отметил, что ответные действия Москвы на новые санкции США анализируются, но сейчас «скоропалительные решения принимать было бы некорректно».

    Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, власти США объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. Также ограничения ввели против несколько компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».

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    На этом фоне произошло падение котировок и курса рубля. В понедельник российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня — доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.

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