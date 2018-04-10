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    Евро и доллар прибавили больше рубля

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    • Фото: Reuters © 2018, Kai Pfaffenbach
    Евро и доллар прибавили больше рубля

    Евро и доллар прибавили больше рубля

    Евро и доллар прибавили больше рубля
  • Фото: Reuters © 2018, Kai Pfaffenbach

    • Рубль продолжает терять позиции и обновлять годовые минимумы.

    В ходе сегодняшних торгов доллар дорожает на 1 рубль и 23 копейки. Американец уже достиг уровня в 61 рубль 89 копеек. Так дорого доллар не стоил с января 2017 года.

    Поднимается в цене и евро. Европейская валюта впервые с мая 2016 года пробила отметку в 76 рублей, прибавив 1 рубль 42 копейки.

    смотретьЕвро поднялся выше 74 рублей впервые с лета 2016 года
    Евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета 2016 года
    Отметим, что рубль отметился резким падением и накануне. На фоне падения котировок российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы.

    Так рынок отреагировал на решение Вашингтона ввести новые антироссийские санкции. В черном списке оказались 24 россияна и связанных с ними компании. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены. По данным Forbes, всего за один день из-за падения рынка богатейшие люди России потеряли более 12 млрд долларов.

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