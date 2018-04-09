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    Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов
    Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США

    Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США

    Медведев поручил проработать эффективный ответ на санкции США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов

    • Глава правительства заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на новые антироссийские санкции.

    Дмитрий Медведев поручил вице-премьерами, министрам и руководителям ведомств «проработать вопрос об эффективных ответных мерах», отметив, что они могут затронуть «действующие торговые соглашения и процедуры».

    При этом премьер подчеркнул, что новые санкции США нелегитимны и находятся вне плоскости международного права.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку. Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права».

    Также на совещании с вице-премьерами Медведев поручил проработать предложения о том, как помочь компаниям, которые попали под антироссийские санкции, передает ТАСС.

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    Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В частности, в черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».

    Сегодня же торговые площадки отреагировали на санкции. Индекс Мосбиржи сейчас теряет 9%, а индекс РТС — более 10%. Кроме того, доллар и евро обновили годовые максимумы к рублю.

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