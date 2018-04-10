Небензя: участие ЦРУ в деле Скрипалей угрожает их исчезновением

Постпред РФ назвал показательным участие Центрального разведывательного управления США в истории с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
По мнению постпреда РФ Василия Небензи, участие ЦРУ в деле отправления осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что их больше никто не сможет увидеть. Выступая на заедании Совбеза ООН Небензя отметил, что российская сторона была бы признательна, если бы Лондон регулярно знакомил ее с ходом расследования инцидента в Солсбери.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Пока же мы не знаем ничего, кроме того, что предполагаемые жертвы применения боевого отравляющего вещества оказались вдруг, слава богу, живы и, вроде бы уже почти здоровы. Однако никто их пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же, по сообщениям из газет, мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно, но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей, важнейших свидетелей произошедшего».
Российский дипломат также напомнил о том, что родственнице Скрипалей было отказано в британской визе, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Что мы еще знаем? Мы знаем о спешном уничтожении домашних животных Скрипалей, их кремации, а также мы знаем о намерении снести дом Скрипаля, ресторан и паб, где они были. Мы знаем также, что сестре Юлии Скрипаль — Виктории, которая хотела с ней встретиться, было отказано в британской визе. Почему? Вот и все что мы знаем».
Ранее сообщалось, что постпред РФ при ООН в ходе заседания Совбеза с иронией предложил британским спецслужбам «связать напрямую „Новичок“ и Сирию». Небензя выразил уверенность в том, что информация о химической атаке, которая якобы была совершена в сирийской Думе, была сфабрикована, в частности для того, чтобы отвлечь внимание от неувязок в деле Скрипалей.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Пока же мы не знаем ничего, кроме того, что предполагаемые жертвы применения боевого отравляющего вещества оказались вдруг, слава богу, живы и, вроде бы уже почти здоровы. Однако никто их пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же, по сообщениям из газет, мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно, но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей, важнейших свидетелей произошедшего».
Российский дипломат также напомнил о том, что родственнице Скрипалей было отказано в британской визе, цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Что мы еще знаем? Мы знаем о спешном уничтожении домашних животных Скрипалей, их кремации, а также мы знаем о намерении снести дом Скрипаля, ресторан и паб, где они были. Мы знаем также, что сестре Юлии Скрипаль — Виктории, которая хотела с ней встретиться, было отказано в британской визе. Почему? Вот и все что мы знаем».
Ранее сообщалось, что постпред РФ при ООН в ходе заседания Совбеза с иронией предложил британским спецслужбам «связать напрямую „Новичок“ и Сирию». Небензя выразил уверенность в том, что информация о химической атаке, которая якобы была совершена в сирийской Думе, была сфабрикована, в частности для того, чтобы отвлечь внимание от неувязок в деле Скрипалей.
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