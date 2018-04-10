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    Трамп объявил о «всеобщей охоте на ведьм»

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    • Фото: @realDonaldTrump / twitter.com
    Трамп объявил о «всеобщей охоте на ведьм»

    Трамп объявил о «всеобщей охоте на ведьм»

    Трамп объявил о «всеобщей охоте на ведьм»
  • Фото: @realDonaldTrump / twitter.com

    • «Всеобщая охота на ведьм!» — с такого поста в Twitter президент США начал сегодняшнее утро.

    Что конкретно имеет в виду американский президент, пока неизвестно.



    Накануне Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке США и союзники обвиняют правительственные войска Сирии, попутно критикуя Россию и Иран за поддержку Асада. В то же время обследовавшие Думу российские военные специалисты никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.

    А в минувшую пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и 14 российских компаний. Это привело к ослаблению рубля и сильному падению стоимости крупнейших российских компаний.

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