Трамп объявил о «всеобщей охоте на ведьм»

«Всеобщая охота на ведьм!» — с такого поста в Twitter президент США начал сегодняшнее утро.
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Что конкретно имеет в виду американский президент, пока неизвестно.
Накануне Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке США и союзники обвиняют правительственные войска Сирии, попутно критикуя Россию и Иран за поддержку Асада. В то же время обследовавшие Думу российские военные специалисты никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А в минувшую пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и 14 российских компаний. Это привело к ослаблению рубля и сильному падению стоимости крупнейших российских компаний.
A TOTAL WITCH HUNT!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2018 г.
Накануне Дональд Трамп пообещал в течение одного-двух дней принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке США и союзники обвиняют правительственные войска Сирии, попутно критикуя Россию и Иран за поддержку Асада. В то же время обследовавшие Думу российские военные специалисты никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А в минувшую пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и 14 российских компаний. Это привело к ослаблению рубля и сильному падению стоимости крупнейших российских компаний.
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