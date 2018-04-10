Набиуллина: рисков финансовой стабильности нет

Ситуацию на российском финансовом рынке прокомментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Руководитель ЦБ отметила, что пятничные события, а именно новые санкции США против российских должностных лиц, бизнесменов и компаний, действительно вызвали повышенную волатильность, но системных рисков регулятор сейчас не видит.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить».
Глава ЦБ добавила, что для адаптации к новым условиям финансовой сфере нужно время.
Эльвира Набиуллина: «Мы оцениваем, что банковский сектор стал более капитализированным, более готовым к разного рода рискам».
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их компаний, в том числе в отношении «Русала» и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в России и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих отечественных предприятий и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить».
Глава ЦБ добавила, что для адаптации к новым условиям финансовой сфере нужно время.
Эльвира Набиуллина: «Мы оцениваем, что банковский сектор стал более капитализированным, более готовым к разного рода рискам».
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их компаний, в том числе в отношении «Русала» и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в России и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих отечественных предприятий и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил резко ослабляться.
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