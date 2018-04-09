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    Рынок акций РФ обрушился максимальными темпами с 2014 года

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Роман Галкин
    Рынок акций РФ обрушился максимальными темпами с 2014 года

    Рынок акций РФ обрушился максимальными темпами с 2014 года

    Рынок акций РФ обрушился максимальными темпами с 2014 года
  • Фото: РИА Новости © 2018, Роман Галкин

    • Потери Московской биржи и РТС в понедельник составили 8,3–11,4%. Это максимальное значение с марта 2014 года.

    В «черный понедельник» 9 апреля российский рынок акций обрушился на максимальную величину с весны 2014 года. Потери индексов Московской биржи и РТС по итогам дня составили 8,3% и 11,4% соответственно, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов. В последний раз такое резкое падение индекса Мосбиржи было зафиксировано 3 марта 2014 года, РТС — 16 декабря 2014 года.

    Падение акций «Русала», ПАО «Полюс» и «Мечела» в течение дня превышало 20%. Для этих бумаг на Мосбирже был введен дискретный аукцион — специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов в случае резкого изменения котировок.

    Падение обыкновенных акций «Сбербанка» днем также превысило 20%, однако оно было скорректировано, и дискретный аукцион для этих бумаг не назначался.

    также сегодня резко выросли курсы евро и доллара. Курс американской валюты в течение дня впервые с ноября превысил отметку в 60 рублей, а один евро впервые с 2016 года стоил более 75 рублей.

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    Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций США. Соединенные Штаты 6 апреля ввели новые ограничительные меры в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

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    Кроме того, в санкционнном списке оказались сразу несколько предприятий, связанных с Дерипаской. Это агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.

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