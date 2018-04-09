Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Впервые с ноября доллар превысил отметку в 60 рублей

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Jose Luis Gonzalez
    Впервые с ноября доллар превысил отметку в 60 рублей

    Впервые с ноября доллар превысил отметку в 60 рублей

    Впервые с ноября доллар превысил отметку в 60 рублей
  • Фото: Reuters © 2018, Jose Luis Gonzalez

    • Рубль сегодня упал к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 60 рублей.

    На Московской бирже курс доллара увеличился по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 60 рублей 3 копейки (1,86 рубля). Впервые с 16 ноября 2017 года американская валюта стоит более 60 рублей. Курс евро на бирже также вырос до 73 рублей 61 копейки (+2,23 рубля).

    Темпы снижения рубля являются рекордными за несколько месяцев. Российская валюта стремительно падает в цене на фоне обострения геополитических рисков после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против некоторых бизнесменов и российских компаний.

    смотретьОбращение «Русала» к инвесторам вызвало панику трейдеров
    Обращение «Русала» к инвесторам вызвало панику трейдеров
    В частности, инвесторы опасаются, что ограничительные меры в отношении «Русала» повысят корпоративные риски других российских предприятий.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru