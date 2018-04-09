Впервые с ноября доллар превысил отметку в 60 рублей

Рубль сегодня упал к доллару и евро. Американская валюта превысила отметку в 60 рублей.
На Московской бирже курс доллара увеличился по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 60 рублей 3 копейки (1,86 рубля). Впервые с 16 ноября 2017 года американская валюта стоит более 60 рублей. Курс евро на бирже также вырос до 73 рублей 61 копейки (+2,23 рубля).
Темпы снижения рубля являются рекордными за несколько месяцев. Российская валюта стремительно падает в цене на фоне обострения геополитических рисков после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против некоторых бизнесменов и российских компаний.
В частности, инвесторы опасаются, что ограничительные меры в отношении «Русала» повысят корпоративные риски других российских предприятий.
Темпы снижения рубля являются рекордными за несколько месяцев. Российская валюта стремительно падает в цене на фоне обострения геополитических рисков после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против некоторых бизнесменов и российских компаний.
В частности, инвесторы опасаются, что ограничительные меры в отношении «Русала» повысят корпоративные риски других российских предприятий.
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