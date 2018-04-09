Обращение «Русала» к инвесторам вызвало панику трейдеров

У российских торговых площадок сегодня непростой день. Внимание всего делового мира приковано к алюминиевой компании «Русал» Олега Дерипаски. Ее акции на бирже рухнули
из-за введенных Соединенными Штатами новых санкций. Это отразилось на рубле, он уже опустился до минимальной в этом году отметки и к доллару, и к евро.
«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Настолько быстро он еще не дешевел. На Гонконгской бирже компания потеряла 50%. На московской площадке продолжилось падение. Сейчас «Русал» там показывает минус 27%, для него уже ввели специальный режим торгов.
Паника трейдеров началась после того, как утром компания опубликовала сообщение, в котором оповестила инвесторов, что новые американские санкции могут привести к техническим дефолтам, то есть неисполнению своих кредитных обязательств.
В пятницу американский Минфин ввел санкции против ряда россиян и российских компаний. Это владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и сенатор Сулейман Керимов. Также в списке значатся сразу 8 компаний Дерипаски во главе с «Русалом». Теперь гражданам США запрещено иметь с ними дело, им придется избавиться от акций «Русала» до 7 мая.
Компании из других стран также рискуют подпасть под санкции, если вступят в коммерческие отношения с «Русалом». Большую часть своей выручки компания Олега Дерипаски получает от экспорта. На США приходится 14% поставок. Рынок Европы и Азии пока доступен, но есть вероятность, что к ограничительным мерам присоединится Евросоюз . Это приведет к глобальному изменению рынка и росту цен.
Паника трейдеров началась после того, как утром компания опубликовала сообщение, в котором оповестила инвесторов, что новые американские санкции могут привести к техническим дефолтам, то есть неисполнению своих кредитных обязательств.
В пятницу американский Минфин ввел санкции против ряда россиян и российских компаний. Это владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и сенатор Сулейман Керимов. Также в списке значатся сразу 8 компаний Дерипаски во главе с «Русалом». Теперь гражданам США запрещено иметь с ними дело, им придется избавиться от акций «Русала» до 7 мая.
Компании из других стран также рискуют подпасть под санкции, если вступят в коммерческие отношения с «Русалом». Большую часть своей выручки компания Олега Дерипаски получает от экспорта. На США приходится 14% поставок. Рынок Европы и Азии пока доступен, но есть вероятность, что к ограничительным мерам присоединится Евросоюз . Это приведет к глобальному изменению рынка и росту цен.
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