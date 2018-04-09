Курс евро превысил 75 рублей впервые с лета 2016 года

Курс европейской валюты на торгах Московской биржи составил 75,35 рубля.
Курс евро на Московской бирже вырос на 5,56% и, по данным на 17:54 по Москве, составляет 75,35 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. В последний раз курс евро достигал такого показателя 3 августа 2016 года. К 18:03 курс евро вернулся на уровень 74,05 рубля.
Ранее в понедельник резкий рост продемонстрировал и курс доллара. Впервые с 16 ноября 2017 года он поднялся выше 60 рублей и достиг 60 рублей 12 копеек.
Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций. Соединенные Штаты 6 апреля ввели новые ограничительные меры в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в санкционнном списке оказались сразу несколько предприятий, связанных с Дерипаской. Это агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Ранее в понедельник резкий рост продемонстрировал и курс доллара. Впервые с 16 ноября 2017 года он поднялся выше 60 рублей и достиг 60 рублей 12 копеек.
Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций. Соединенные Штаты 6 апреля ввели новые ограничительные меры в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в санкционнном списке оказались сразу несколько предприятий, связанных с Дерипаской. Это агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
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