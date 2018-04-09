Евро поднялся выше 74 рублей впервые с лета 2016 года

Курс евро к рублю на торгах Московской биржи устремился вверх и достиг 74 рублей 3 копеек (+3,71%).
В последний раз курс европейской валюты находился на уровне 74 рублей 4 августа 2016 года. Впервые с 16 ноября 2017 года курс доллара поднялся выше 60 рублей и достиг 60 рублей 12 копеек. Ранее сообщалось, что индексы Московской биржи и РТС ускорили падение на 9–11%. РТС в ходе сессии опускался ниже 1100 пунктов — до 1089,95 пункта. Такие показатели отмечены впервые с 6 сентября 2017 года.
Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций. Соединенные Штаты 6 апреля ввели новые ограничительные меры в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в санкционнном списке оказались сразу несколько предприятий, связанных с Дерипаской. Это агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых санкций. Соединенные Штаты 6 апреля ввели новые ограничительные меры в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в санкционнном списке оказались сразу несколько предприятий, связанных с Дерипаской. Это агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
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