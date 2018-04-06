Мертвы и кремированы: британские СМИ рассказали о судьбе животных Скрипалей

Британская пресса утверждает, что домашние питомцы Скрипалей мертвы: кот был усыплен, а морские свинки погибли от жажды.
Британская газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии утверждает, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне.
В доме британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери жили две кошки и две морские свинки. По сведениям издания, обе морские свинки в отсутствие хозяев погибли от обезвоживания. Черный персидский кот Скрипалей по кличке Нэш ван Дрейк был найден живым, но в состоянии тяжелого стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун, но животное так страдало, что ветеринары решили его усыпить. Mirror пишет, что останки всех трех погибших животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Что касается судьбы второго кота, то ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказал, что соседи видели, как он сбежал из дома, пишет РИА Новости.
В четверг вечером посольство РФ официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних питомцев Сергея Скрипаля. Российские дипломаты уверены, что информация о том, пострадали ли животные от химического отравления, чрезвычайно важна для расследования в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома.
Дело об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей уже обросло множеством слухов и домыслов. Британские СМИ регулярно публикуют все новые версии произошедшего, ссылаясь на неназванные источники и продолжая при этом со странной формулировкой «с большой долей вероятности» бездоказательно обвинять Россию в причастности к инциденту. В четверг вечером на созванном по инициативе Москвы заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что Россия тоже «с большой долей вероятности» предполагает, «что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».
В доме британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери жили две кошки и две морские свинки. По сведениям издания, обе морские свинки в отсутствие хозяев погибли от обезвоживания. Черный персидский кот Скрипалей по кличке Нэш ван Дрейк был найден живым, но в состоянии тяжелого стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун, но животное так страдало, что ветеринары решили его усыпить. Mirror пишет, что останки всех трех погибших животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Что касается судьбы второго кота, то ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказал, что соседи видели, как он сбежал из дома, пишет РИА Новости.
В четверг вечером посольство РФ официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних питомцев Сергея Скрипаля. Российские дипломаты уверены, что информация о том, пострадали ли животные от химического отравления, чрезвычайно важна для расследования в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома.
Дело об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей уже обросло множеством слухов и домыслов. Британские СМИ регулярно публикуют все новые версии произошедшего, ссылаясь на неназванные источники и продолжая при этом со странной формулировкой «с большой долей вероятности» бездоказательно обвинять Россию в причастности к инциденту. В четверг вечером на созванном по инициативе Москвы заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что Россия тоже «с большой долей вероятности» предполагает, «что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».
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