Постпред Британии в ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс продолжила литературный спор со своим российским коллегой Василием Небензей в связи с делом Скрипалей.
Отвечая на слова российского постпреда, дипломат сравнила Россию с гениальным злодеем из книг о приключениях Шерлока Холмса, передает РИА Новости.
Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при ООН: «Последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».
Отметим, что на заседании Совбеза ООН, которое в середине марта было созвано по инициативе Великобритании, Небензя сказал, что британские власти, поспешившие обвинить Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, действуют в духе инспектора Лестрейда, который хватался за первый попавшийся удобный мотив. Российский постпред подчеркивал, что сегодня вместо Лестрейда необходим Шерлок Холмс.
Сегодня же вечером Совбез ООН на открытом заседании вновь будет обсуждать ЧП в Солсбери. Ранее встречу созвала Россия.
А накануне стало известно, что исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал совместную инициативу России, Китая и Ирана по расследованию дела Скрипалей. Как отмечал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, представители 23 стран либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании. Против же, по словам постпреда, выступили «закоперщики всей этой истории — британцы и американцы», а также их союзники.
Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при ООН: «Последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти».
Отметим, что на заседании Совбеза ООН, которое в середине марта было созвано по инициативе Великобритании, Небензя сказал, что британские власти, поспешившие обвинить Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, действуют в духе инспектора Лестрейда, который хватался за первый попавшийся удобный мотив. Российский постпред подчеркивал, что сегодня вместо Лестрейда необходим Шерлок Холмс.
Сегодня же вечером Совбез ООН на открытом заседании вновь будет обсуждать ЧП в Солсбери. Ранее встречу созвала Россия.
А накануне стало известно, что исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал совместную инициативу России, Китая и Ирана по расследованию дела Скрипалей. Как отмечал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, представители 23 стран либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании. Против же, по словам постпреда, выступили «закоперщики всей этой истории — британцы и американцы», а также их союзники.
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