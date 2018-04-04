МИД РФ: Лондон утаил информацию о домашних животных Скрипалей

Британские правоохранители утаивают информацию о домашних животных Скрипалей, тогда как эти данные могут иметь значение для расследования, заявила Мария Захарова.
У Сергея и Юлии Скрипалей есть домашние животные, однако британские правоохранительные органы ничего не сообщают об их судьбе. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы проверяли эту информацию. Не видела, чтобы она была опубликована в СМИ, но у нас она есть. Есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные».
На первый взгляд, эта информация не имеет отношения к делу, добавила Захарова, однако в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома, данные о состоянии животных могут быть важны.
Мария Захарова: «Так вот, где сейчас эти домашние животные? У нас есть даже понимание, какие животные, и сколько их там было. Но это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила? Ведь речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать».
Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери уже обросло слухами и домыслами. Британские СМИ регулярно публикуют новые версии произошедшего, ссылаясь на неназванные источники. Как сообщила Мария Захарова ранее в среду, в настоящее время единственной официальной информацией, полученной Москвой из Лондона, являются данные о состоянии здоровья Юлии Скрипаль.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы проверяли эту информацию. Не видела, чтобы она была опубликована в СМИ, но у нас она есть. Есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные».
На первый взгляд, эта информация не имеет отношения к делу, добавила Захарова, однако в свете версии, что Скрипали могли быть отравлены у себя дома, данные о состоянии животных могут быть важны.
Мария Захарова: «Так вот, где сейчас эти домашние животные? У нас есть даже понимание, какие животные, и сколько их там было. Но это опять же вопрос к британской стороне: где животные, каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила? Ведь речь идет о живых организмах, и если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать».
Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери уже обросло слухами и домыслами. Британские СМИ регулярно публикуют новые версии произошедшего, ссылаясь на неназванные источники. Как сообщила Мария Захарова ранее в среду, в настоящее время единственной официальной информацией, полученной Москвой из Лондона, являются данные о состоянии здоровья Юлии Скрипаль.
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