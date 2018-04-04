Мария Захарова рассказала о «тотальном вранье» в связи с делом Скрипаля

Данные о состоянии Юлии Скрипаль — единственная информация, переданная Лондоном Москве официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А звучащие в адрес России обвинения в нежелании делиться данными в связи с делом Скрипаля она назвала «тотальным враньем».
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, и это единственные сведения, которые Москва получила от Лондона официально. Такое заявление сделала в среду в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Российские граждане находятся сейчас, как нам опять же известно, по крайней мере, по Юлии Скрипаль, единственно официальной переданной информации (остальное — из СМИ), находятся в очень тяжелом состоянии».
Захарова также сообщила, что в настоящее время документы на британскую визу оформляет двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория. Она собирается в Великобританию, чтобы навестить родственников.
Мария Захарова: «В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки документы. Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу. Возможно, это сделано уже сегодня, по крайней мере, у нас была информация, что сегодня должны быть оформлены документы. Мы исходим из того, что это гуманитарная ситуация»
На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, однако российских дипломатов к ней пока не пускают, несмотря на то, что она имеет российское гражданство. Отец Юлии Сергей Скрипаль все еще без сознания.
На брифинге в среду официальный представитель МИД РФ также опровергла сообщения о том, что Россия якобы отказалась делиться с Великобританией и ОЗХО информацией по делу об отравлении Скрипалей.
Мария Захарова: «Европейское общество, обыватели, в частности, в Великобритании, абсолютно уверены, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации, отказалась каким-либо образом обсуждать этот вопрос и полностью закрыла возможности для взаимодействия… Это тотальное, стопроцентное, самое настоящее вранье».
Россия по-прежнему готова к конструктивной совместной работе с Лондоном в расследовании дела Скрипалей, добавила Захарова.
Мария Захарова: «Даже в этих условиях мы готовы к всестороннему, высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией, как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО, в том числе с участием представителей техсекретариата организации, а также других заинтересованных сторон по так называемому делу Скрипаля».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Российские граждане находятся сейчас, как нам опять же известно, по крайней мере, по Юлии Скрипаль, единственно официальной переданной информации (остальное — из СМИ), находятся в очень тяжелом состоянии».
Захарова также сообщила, что в настоящее время документы на британскую визу оформляет двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория. Она собирается в Великобританию, чтобы навестить родственников.
Мария Захарова: «В настоящее время Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки документы. Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу. Возможно, это сделано уже сегодня, по крайней мере, у нас была информация, что сегодня должны быть оформлены документы. Мы исходим из того, что это гуманитарная ситуация»
На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, однако российских дипломатов к ней пока не пускают, несмотря на то, что она имеет российское гражданство. Отец Юлии Сергей Скрипаль все еще без сознания.
На брифинге в среду официальный представитель МИД РФ также опровергла сообщения о том, что Россия якобы отказалась делиться с Великобританией и ОЗХО информацией по делу об отравлении Скрипалей.
Мария Захарова: «Европейское общество, обыватели, в частности, в Великобритании, абсолютно уверены, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации, отказалась каким-либо образом обсуждать этот вопрос и полностью закрыла возможности для взаимодействия… Это тотальное, стопроцентное, самое настоящее вранье».
Россия по-прежнему готова к конструктивной совместной работе с Лондоном в расследовании дела Скрипалей, добавила Захарова.
Мария Захарова: «Даже в этих условиях мы готовы к всестороннему, высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией, как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО, в том числе с участием представителей техсекретариата организации, а также других заинтересованных сторон по так называемому делу Скрипаля».
Комментарии