СМИ: Юлия Скрипаль может пить и есть

Британские СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль, пострадавшая при инциденте в Солсбери, постепенно идет на поправку.
Дочь Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, продолжает получать помощь в госпитале, однако уже не находится в критическом состоянии.
По данным Sky News, Юлия Скрипаль уже может самостоятельно принимать пищу и пить.
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что пострадавшая россиянка находится в сознании и может говорить. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль МИД Великобритании уведомил российское посольство.
Между тем состояние Сергея Скрипаля все еще оценивается как критическое.
Напомним, экс-офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества у себя дома. СМИ же сообщали, что в доме Скрипаля с петель дверь сняли, а дверной проем забили фанерой.
Отметим, что Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить
в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. Так, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ МИД РФ объявил, что 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля. Также решено закрыть генконсульство в Петербурге.
По данным Sky News, Юлия Скрипаль уже может самостоятельно принимать пищу и пить.
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что пострадавшая россиянка находится в сознании и может говорить. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль МИД Великобритании уведомил российское посольство.
Между тем состояние Сергея Скрипаля все еще оценивается как критическое.
Напомним, экс-офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества у себя дома. СМИ же сообщали, что в доме Скрипаля с петель дверь сняли, а дверной проем забили фанерой.
Отметим, что Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить
в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. Так, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ МИД РФ объявил, что 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля. Также решено закрыть генконсульство в Петербурге.
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