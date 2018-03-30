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    СМИ: Юлия Скрипаль может пить и есть

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    • Фото: facebook.com
    СМИ: Юлия Скрипаль может пить и есть

    СМИ: Юлия Скрипаль может пить и есть

    СМИ: Юлия Скрипаль может пить и есть
  • Фото: facebook.com

    • Британские СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль, пострадавшая при инциденте в Солсбери, постепенно идет на поправку.

    Дочь Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, продолжает получать помощь в госпитале, однако уже не находится в критическом состоянии.

    По данным Sky News, Юлия Скрипаль уже может самостоятельно принимать пищу и пить.

    Отметим, что накануне СМИ сообщили, что пострадавшая россиянка находится в сознании и может говорить. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль МИД Великобритании уведомил российское посольство.

    Между тем состояние Сергея Скрипаля все еще оценивается как критическое.

    смотретьБританские медики рассказали о быстром выздоровлении дочери Скрипаля
    Британские медики рассказали о быстром выздоровлении дочери Скрипаля
    Напомним, экс-офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В Скотленд-Ярде заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества у себя дома. СМИ же сообщали, что в доме Скрипаля с петель дверь сняли, а дверной проем забили фанерой.

    смотретьСкотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом
    Скотленд-Ярд: Скрипалей отравили у входа в дом
    Отметим, что Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить
    в отравлении Скрипалей Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран. Так, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ МИД РФ объявил, что 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля. Также решено закрыть генконсульство в Петербурге.

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