Дипломатическая война: как Россия ответила на враждебные действия США

Россия высылает свыше полусотни американских дипломатов и закрывает консульство США в Петербурге. Это зеркальная реакция на действия Вашингтона, который выслал наших дипработников под предлогом солидарности с Британией, безосновательно обвинившей Россию в отравлении в Солсбери. Об ответных мерах глава нашего МИДа рассказал после встречи со спецпосланником ООН, который прилетел в Москву обсуждать российские мирные инициативы по Сирии.
Все произошло четко и дипломатично. Россия выдержала паузу, а Сергей Лавров объявил об ответных мерах после переговоров по сирийской проблеме. Другими словами, Москва решила действовать.
Ровно в то время, когда в особняке МИДа на Спиридоновке шли переговоры Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в основном здании МИДа на Смоленской площади американский посол выслушивал требования российской стороны. Москва подготовила свой, адекватный ответ на высылку наших дипломатов. До 5 апреля из России уедут 58 американских дипломатов из Москвы и двое из Екатеринбурга. Генконсульство в Санкт-Петербурге будет закрыто до конца месяца.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий. Мы не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, Сергей Лавров потребовал консульского доступа к выздоравливающей Юлии Скрипаль и еще раз заявил, что Москва абсолютно не приемлет тон, которым Тереза Мэй обвиняла Россию. По его словам, Лондон отказался от нормального диалога, раскопал какой-то технический пункт в положении о запрещении химического оружия и теперь надеется использовать выводы международных экспертов в своих целях, хотя сами эксперты имеют право установить лишь состав отравляющего вещества.
Сергей Лавров: «Само расследование до сих пор не закончено. Скотленд-Ярд говорит, что что потребуются месяцы, а вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет подтверждением, что была затеяна грубейшая провокация».
После этих заявлений предшествующие переговоры по Сирии вроде бы отошли на второй план, но ведь на них Москва еще раз доказала, что без России ни одна глобальная проблема не может быть решена. Именно поэтому спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура прилетел в Москву, пытаясь воедино связать женевские переговоры, астанинский процесс и результаты Конгресса сирийского национального диалога, проведенного в Сочи. Именно Россия стала инициатором вывода мирных жителей из Восточной Гуты. И спецпосланник ООН это оценил.
Стаффан Де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «У Сочи была очень важная роль: была составлена декларация, было объявлено о создании конституционной комиссии. Все это было сделано, чтобы поддержать политический процесс в Женеве. Нужно придать этому процессу импульс. Мы надеемся, что сделаем это вместе, потому что настало время для политического процесса».
Несмотря на разгоревшуюся с подачи Великобритании дипломатическую войну, Москва продолжает работать. Чуть позже российский МИД уточнил, что «в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических учреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России».
Генеральное консульство США в Петербурге работало 46 лет. Его открыли в 1972 году, в самый разгар холодной войны, в четырехэтажном розовом особняке, где когда-то жил депутат-черносотенец Пуришкевич. Американское диппредставительство отвечало за предоставление консульских услуг на территории 10 регионов, расположенных в северо-западной части России, начиная от Калининградской области и заканчивая Ненецким автономным округом.
Ровно в то время, когда в особняке МИДа на Спиридоновке шли переговоры Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в основном здании МИДа на Смоленской площади американский посол выслушивал требования российской стороны. Москва подготовила свой, адекватный ответ на высылку наших дипломатов. До 5 апреля из России уедут 58 американских дипломатов из Москвы и двое из Екатеринбурга. Генконсульство в Санкт-Петербурге будет закрыто до конца месяца.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий. Мы не будем просто реагировать реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, Сергей Лавров потребовал консульского доступа к выздоравливающей Юлии Скрипаль и еще раз заявил, что Москва абсолютно не приемлет тон, которым Тереза Мэй обвиняла Россию. По его словам, Лондон отказался от нормального диалога, раскопал какой-то технический пункт в положении о запрещении химического оружия и теперь надеется использовать выводы международных экспертов в своих целях, хотя сами эксперты имеют право установить лишь состав отравляющего вещества.
Сергей Лавров: «Само расследование до сих пор не закончено. Скотленд-Ярд говорит, что что потребуются месяцы, а вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет подтверждением, что была затеяна грубейшая провокация».
После этих заявлений предшествующие переговоры по Сирии вроде бы отошли на второй план, но ведь на них Москва еще раз доказала, что без России ни одна глобальная проблема не может быть решена. Именно поэтому спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура прилетел в Москву, пытаясь воедино связать женевские переговоры, астанинский процесс и результаты Конгресса сирийского национального диалога, проведенного в Сочи. Именно Россия стала инициатором вывода мирных жителей из Восточной Гуты. И спецпосланник ООН это оценил.
Стаффан Де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «У Сочи была очень важная роль: была составлена декларация, было объявлено о создании конституционной комиссии. Все это было сделано, чтобы поддержать политический процесс в Женеве. Нужно придать этому процессу импульс. Мы надеемся, что сделаем это вместе, потому что настало время для политического процесса».
Несмотря на разгоревшуюся с подачи Великобритании дипломатическую войну, Москва продолжает работать. Чуть позже российский МИД уточнил, что «в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических учреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России».
Генеральное консульство США в Петербурге работало 46 лет. Его открыли в 1972 году, в самый разгар холодной войны, в четырехэтажном розовом особняке, где когда-то жил депутат-черносотенец Пуришкевич. Американское диппредставительство отвечало за предоставление консульских услуг на территории 10 регионов, расположенных в северо-западной части России, начиная от Калининградской области и заканчивая Ненецким автономным округом.
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