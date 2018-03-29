СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила

Дочь Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом пострадавшая от отравления в Солсбери три недели назад, не только пришла в сознание, но и может говорить.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники. Ранее западные СМИ со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, 33-летняя женщина находится в стабильном и некритичном состоянии и быстро восстанавливается.
Британский МИД уведомил посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль, и российский МИД подтвердил получение этого уведомления.
Отец россиянки, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, по-прежнему находится в критическом состоянии.
Ранее СК РФ запросил у Великобритании правовую помощь по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль. Следователи потребовали предоставить копии материалов уголовного расследования по этому делу и результаты осмотра места, где ее нашли в бессознательном состоянии.
Накануне в Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома в Солсбери. Сегодня британские журналисты увидели, что в доме Скрипаля снята с петель дверь, а дверной проем забит фанерой. Ранее сыщики спилили и унесли лавочку, на которой нашли отравленных.
Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша. Сегодня к ним присоединилась Грузия.
Британский МИД уведомил посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль, и российский МИД подтвердил получение этого уведомления.
Отец россиянки, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, по-прежнему находится в критическом состоянии.
Ранее СК РФ запросил у Великобритании правовую помощь по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль. Следователи потребовали предоставить копии материалов уголовного расследования по этому делу и результаты осмотра места, где ее нашли в бессознательном состоянии.
Накануне в Скотленд-Ярде заявили о том, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома в Солсбери. Сегодня британские журналисты увидели, что в доме Скрипаля снята с петель дверь, а дверной проем забит фанерой. Ранее сыщики спилили и унесли лавочку, на которой нашли отравленных.
Скрипали были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Лондон также потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. 26 марта стало известно власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. О высылке российских дипломатов также объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша. Сегодня к ним присоединилась Грузия.
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