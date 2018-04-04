ЕС по итогам спецсессии ОЗХО не принял совместное заявление по делу Скрипаля

Евросоюз по итогам заседания созванной по инициативе Москвы специальной сессии исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказался поддержать проект совместного заявления о необходимости решить дело Скрипаля в рамках международного права. Вместо этого ЕС разразился критикой в адрес России.
Заявление от имени ЕС озвучил представитель Болгарии при ОЗХО Красимир Костов.
Из заявления представителя Болгарии при ОЗХО Красимира Костова: «Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию в ОЗХО о любой программе, имеющей отношение к делу. В свете всего этого Европейский союз не принимает проект совместного заявления».
Костов поблагодарил за содействие гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю и обвинил Москву в отсутствии конструктивной реакции на предложение Лондона поделиться имеющей отношение к инциденту в Солсбери информацией.
Из заявления представителя Болгарии при ОЗХО Красимира Костова: «Вызывает сожаление, что Российская Федерация не отреагировала позитивно на изначальное приглашение Соединенного Королевства предоставить соответствующую информацию. Вместо этого мы стали свидетелями потока инсинуаций, нацеленных в том числе на несколько государств — членов Европейского союза. Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил технический секретариат ОЗХО Соединенному Королевству, что (заявления — прим. НТВ.Ru) подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы Организации по запрещению химического оружия по вопросу случившегося в Солсбери».
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) состоит 191 страна-участница. В исполнительном совете ОЗХО — 41 участник, в его состав имеет право входить каждое государство-участник. Необходимость решения дела Скрипаля в рамках международного права 14 государств — членов ОЗХО поддержали. Сообщение об этом ранее в среду появилось в Twitter-аккаунте постпредства РФ при организации.
Заявление постпредства РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Четырнадцать стран-членов поддержали совместное заявление в ОЗХО, связанное с инцидентом в Солсбери: мы считаем, что необходимо убедиться, что эта проблема решается в рамках международного права с использованием полного потенциала конвенции о запрещении химического оружия».
Накануне на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин заявил о том, что скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, вызывает удивление, поскольку происхождение «Новичка» не идентифицировано. Глава государства сообщил, что в среду Россия созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия, «чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом». По словам российского лидера, Москва заинтересована в полноценном расследовании и хочет, чтобы к нему допустили представителей российской стороны.
Из заявления представителя Болгарии при ОЗХО Красимира Костова: «Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию в ОЗХО о любой программе, имеющей отношение к делу. В свете всего этого Европейский союз не принимает проект совместного заявления».
Костов поблагодарил за содействие гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю и обвинил Москву в отсутствии конструктивной реакции на предложение Лондона поделиться имеющей отношение к инциденту в Солсбери информацией.
Из заявления представителя Болгарии при ОЗХО Красимира Костова: «Вызывает сожаление, что Российская Федерация не отреагировала позитивно на изначальное приглашение Соединенного Королевства предоставить соответствующую информацию. Вместо этого мы стали свидетелями потока инсинуаций, нацеленных в том числе на несколько государств — членов Европейского союза. Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил технический секретариат ОЗХО Соединенному Королевству, что (заявления — прим. НТВ.Ru) подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы Организации по запрещению химического оружия по вопросу случившегося в Солсбери».
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) состоит 191 страна-участница. В исполнительном совете ОЗХО — 41 участник, в его состав имеет право входить каждое государство-участник. Необходимость решения дела Скрипаля в рамках международного права 14 государств — членов ОЗХО поддержали. Сообщение об этом ранее в среду появилось в Twitter-аккаунте постпредства РФ при организации.
Заявление постпредства РФ при Организации по запрещению химического оружия: «Четырнадцать стран-членов поддержали совместное заявление в ОЗХО, связанное с инцидентом в Солсбери: мы считаем, что необходимо убедиться, что эта проблема решается в рамках международного права с использованием полного потенциала конвенции о запрещении химического оружия».
14 state-parties supported the Joint statement to the @OPCW with connection with the incident in Salisbury: we consider its necessary to ensure that this problem is solved within the int legal framework using the full potential of the #CWC pic.twitter.com/dPXhzGlkJK— RussianEmbassyNL (@rusembassynl) 4 апреля 2018 г.
Накануне на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин заявил о том, что скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, вызывает удивление, поскольку происхождение «Новичка» не идентифицировано. Глава государства сообщил, что в среду Россия созывает сессию исполкома Организации по запрещению химического оружия, «чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом». По словам российского лидера, Москва заинтересована в полноценном расследовании и хочет, чтобы к нему допустили представителей российской стороны.
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