Путин: удивляет скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания

Владимир Путин прокомментировал ход расследования дела Скрипаля. Президент заявил, что удивлен той скоростью, с которой раскрутилась антироссийская кампания, начатая после инцидента в Солсбери.
Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун ранее заявили, что не могут установить страну происхождения вещества, которым отравили Сергея Скрипаля. Российский лидер отметил, что, по данным международных экспертов, подобное химическое вещество могут производить примерно в 20 странах мира.
Владимир Путин, президент РФ: «В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом, завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию. Рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах РФ, вы знаете, СК РФ возбудил уголовное дело, оно будет расследоваться».
Это заявление Владимир Путин сделал в Турции, где находится с двухдневным визитом. Российский лидер накануне провел несколько раундов переговоров с Реджепом Эрдоганом, а сегодня примет участие в трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран. Главы государств планируют обсудить урегулирование сирийского конфликта.
Владимир Путин, президент РФ: «В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом, завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию. Рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах РФ, вы знаете, СК РФ возбудил уголовное дело, оно будет расследоваться».
Это заявление Владимир Путин сделал в Турции, где находится с двухдневным визитом. Российский лидер накануне провел несколько раундов переговоров с Реджепом Эрдоганом, а сегодня примет участие в трехстороннем саммите Россия — Турция — Иран. Главы государств планируют обсудить урегулирование сирийского конфликта.
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