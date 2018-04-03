Британские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей

Исследователи из британской военной лаборатории
Портон-Даун не смогли доказать, что вещество, которым были отправлены Скрипали, произведено в России.
По словам руководителя лаборатории Гарри Эйткенхеда, удалось установить, что при отравлении использовалось боевое нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», однако никаких доказательств того, что за инцидентом стоит Москва, получено не было.
Эйткенхед подчеркнул, что «точный источник» этого вещества найти не удалось, отметив при этом, что для его создания требуются «чрезвычайно сложные методы, некоторые из которых доступны только на государственном уровне», передает Sky News.
Руководитель лаборатории добавил, что специалисты передали научную информацию правительству. Теперь власти, использовав свои источники, могут «прийти к соответствующим выводам». По словам Эйткенхеда, «это не наша работа говорить, где оно (вещество) было изготовлено».
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили заявить о причастности России к отравлению, не предоставив при этом никаких доказательств.
В МИД РФ же отметили, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», а также подчеркнули, что источником происхождения химиката могут быть США или Великобритания.
Эйткенхед подчеркнул, что «точный источник» этого вещества найти не удалось, отметив при этом, что для его создания требуются «чрезвычайно сложные методы, некоторые из которых доступны только на государственном уровне», передает Sky News.
Руководитель лаборатории добавил, что специалисты передали научную информацию правительству. Теперь власти, использовав свои источники, могут «прийти к соответствующим выводам». По словам Эйткенхеда, «это не наша работа говорить, где оно (вещество) было изготовлено».
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили заявить о причастности России к отравлению, не предоставив при этом никаких доказательств.
В МИД РФ же отметили, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», а также подчеркнули, что источником происхождения химиката могут быть США или Великобритания.
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