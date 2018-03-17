МИД РФ: вещество «Новичок» разработано на Западе

В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Яд, который британские спецслужбы называют нервно-паралитическим веществом «Новичок» и который был применен в отношении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, был разработан на Западе. Лондон намеренно использовал такое название, чтобы вызвать ассоциации с РФ, заявила в интервью «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название „Новичок“».
По словам представителя МИД РФ, наиболее вероятным источником происхождения химиката могут быть США или Великобритания.
Мария Захарова, МИД РФ: «Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“, — а этот проект разработка не Российской Федерации и не Советского Союза, — и эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция».
Она подчеркнула, что «по поводу США надо тоже ставить вопрос».
Захарова также сказала, что Лондон до сих пор не передал России никакой информации об обстоятельствах отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, отметила Захарова. Достоверно не известно ни в каком состоянии находятся Скрипали, ни где они, ни что с ними происходит, притом что Юлия Скрипаль является гражданской России. В МИД заявили, что Британия нарушает международное право и Венскую конвенцию.
Мария Захарова: «Накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что Лондон нарушает международное право, отказывая России в доступе к Юлии Скрипаль, которая является россиянкой. Ответа мы не получили. Более того, за этим стоит негативный подтекст, что вроде как и не получите».
За жизнь Сергея Скрипаля ответственность несет Великобритания, подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ напомнила, что экс-полковник ГРУ, являясь британским шпионом, был передан Лондону «в целостности и сохранности».
Захарова отметила, что антироссийский скандал, устроенный властями Великобритании в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, также имеет связь с сирийским вопросом.
Мария Захарова: «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих (действий России в Сирии и дела Сергей Скрипаля) двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия».
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва отвергает обвинения Британии в нарушении конвенции о запрещении химического оружия. Он также отметил, что в России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», и любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу».
В эксклюзивном интервью НТВ, Шульгин отметил, что Великобритания несет ответственность за клевету в адрес Москвы.
Глава МИД Британии Борис Джонсон накануне заявил, что приказ применить отравляющее вещество в британском городе Солсбери якобы отдал лично российский президент, чем шокировал Кремль. Глава МИД РФ назвал происходящее на Западе «примитивной пропагандой».
Соединенное Королевство объявило о высылке 23 российских дипломатов. Россия сегодня ответила тем же, плюс закрыла британское посольство в Петербурге и Британский совет РФ. В МИД подчеркнули, что если недружественные действия в адрес РФ продолжаться, последуют новые меры. Через несколько часов премьер-министр Великобритании заявила, что в ближайшие дни Лондон определится с новыми антироссийскими шагами.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название „Новичок“».
По словам представителя МИД РФ, наиболее вероятным источником происхождения химиката могут быть США или Великобритания.
Мария Захарова, МИД РФ: «Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“, — а этот проект разработка не Российской Федерации и не Советского Союза, — и эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция».
Она подчеркнула, что «по поводу США надо тоже ставить вопрос».
Захарова также сказала, что Лондон до сих пор не передал России никакой информации об обстоятельствах отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, отметила Захарова. Достоверно не известно ни в каком состоянии находятся Скрипали, ни где они, ни что с ними происходит, притом что Юлия Скрипаль является гражданской России. В МИД заявили, что Британия нарушает международное право и Венскую конвенцию.
Мария Захарова: «Накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что Лондон нарушает международное право, отказывая России в доступе к Юлии Скрипаль, которая является россиянкой. Ответа мы не получили. Более того, за этим стоит негативный подтекст, что вроде как и не получите».
За жизнь Сергея Скрипаля ответственность несет Великобритания, подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ напомнила, что экс-полковник ГРУ, являясь британским шпионом, был передан Лондону «в целостности и сохранности».
Захарова отметила, что антироссийский скандал, устроенный властями Великобритании в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, также имеет связь с сирийским вопросом.
Мария Захарова: «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих (действий России в Сирии и дела Сергей Скрипаля) двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия».
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва отвергает обвинения Британии в нарушении конвенции о запрещении химического оружия. Он также отметил, что в России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», и любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу».
В эксклюзивном интервью НТВ, Шульгин отметил, что Великобритания несет ответственность за клевету в адрес Москвы.
Глава МИД Британии Борис Джонсон накануне заявил, что приказ применить отравляющее вещество в британском городе Солсбери якобы отдал лично российский президент, чем шокировал Кремль. Глава МИД РФ назвал происходящее на Западе «примитивной пропагандой».
Соединенное Королевство объявило о высылке 23 российских дипломатов. Россия сегодня ответила тем же, плюс закрыла британское посольство в Петербурге и Британский совет РФ. В МИД подчеркнули, что если недружественные действия в адрес РФ продолжаться, последуют новые меры. Через несколько часов премьер-министр Великобритании заявила, что в ближайшие дни Лондон определится с новыми антироссийскими шагами.
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