Лавров посоветовал не читать западных газет с примитивной пропагандой

Глава МИД Сергей Лавров во время визита в Казахстан заявил, что на западе и, в частности, в Великобритании происходит
грубо-пропагандистская обработка общественного мнения.
Западная пропаганда становится более примитивной и наглой, все подается упрощенно. Такое мнение высказал находящийся с визитом в Казахстане глава МИД РФ Сергей Лавров. Он в очередной раз прокомментировал бездоказательные обвинения в адрес России по делу Скрипаля. Интервью опубликовано на сайте МИД.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Михаил Булгаков писал: „Не читайте с утра советских газет“. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа».
Ранее МИД РФ заявил о высылке из РФ 23 британских дипломатов, закрытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращении деятельности в России Британского совета. Это стало ответным шагом на действия британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии упоминание главой британского МИД Борисом Джонсоном имени Владимира Путина в связи с делом Скрипаля.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Михаил Булгаков писал: „Не читайте с утра советских газет“. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа».
Ранее МИД РФ заявил о высылке из РФ 23 британских дипломатов, закрытие консульства Великобритании в Петербурге и прекращении деятельности в России Британского совета. Это стало ответным шагом на действия британских властей, принятые после покушения на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву. Британия объявила о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии упоминание главой британского МИД Борисом Джонсоном имени Владимира Путина в связи с делом Скрипаля.
Комментарии