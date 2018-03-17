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    РФ объявила о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании

    31 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    РФ объявила о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании

    РФ объявила о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании

    РФ объявила о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • МИД РФ проинформировал британскую сторону об ответных мерах в связи с делом Скрипаля.

    Двадцать три британских дипломата в России объявлены персонами нон грата и будут высланы из страны в течение недели. Об этом в субботу объявил российский МИД.

    Кроме того, Россия отзывает разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета в связи с тем, что его статус никак не регулируется.

    смотретьБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    Посол Великобритании в России Лори Бристоу, который был вызван сегодня в российский МИД, сообщил, что Москва проинформировала Лондон об этих мерах. В МИД РФ добавили, что оставляют за собой право принять другие ответные меры в случае дальнейших недружественных действий со стороны Великобритании.

    Напомним, после инцидента в Солсбери в Лондоне заявили, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери стоит Москва, и объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 наших дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне. Москва пообещала, что ответ на эти действия будет зеркальным.

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