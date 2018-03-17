Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД

Сегодня в МИД РФ вызван посол Великобритании в России. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, до Лори Бристоу будет доведен ответ Москвы на высылку из Соединенного Королевства наших дипломатов.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны. Что это за меры, пока не сообщается, но ранее Сергей Лавров неоднократно говорил, что ответ будет справедливым и зеркальным — британские дипломаты также поедут домой.
После инцидента в Солсбери в Лондоне заявили, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери стоит Москва, и объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 наших дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
После инцидента в Солсбери в Лондоне заявили, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери стоит Москва, и объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 наших дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.
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