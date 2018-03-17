Еда живая и мёртвая <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая 12+
    •  
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД. Великобритания, дипломатия, МИД РФ, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританского посла Бристоу вызвали в российский МИД

    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД

    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД

    Британского посла Бристоу вызвали в российский МИД
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

      • Сегодня в МИД РФ вызван посол Великобритании в России. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, до Лори Бристоу будет доведен ответ Москвы на высылку из Соединенного Королевства наших дипломатов.

      Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны. Что это за меры, пока не сообщается, но ранее Сергей Лавров неоднократно говорил, что ответ будет справедливым и зеркальным — британские дипломаты также поедут домой.

      После инцидента в Солсбери в Лондоне заявили, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери стоит Москва, и объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 наших дипломатов, а также о приостановке двусторонних контактов на высшем уровне.

      Новости по теме

      Отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru