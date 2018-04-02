Лавров о деле Скрипаля: Британия и США отбросили все приличия

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал расследование дела Скрипаля. Как он отметил, Россия больше всех заинтересована в раскрытии истины по инциденту в Солсбери.
Сергей Лавров: «Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма, по-моему, больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан».
Министр отметил, что отношения России с Британией, США и рядом других стран сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. По его мнению, причина в том, что эти иностранные государства забыли о приличиях, передает РИА Новости. К тому же высылка российских дипломатов сокращает возможности для диалога, подчеркнул Лавров.
Сергей Лавров: «Сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации».
Он подчеркнул, что Россия в свою очередь отвечает на действия Запада достаточно спокойно и хладнокровно. При этом в Москве настаивают, что любые обвинения необходимо обосновывать фактами.
Министр добавил, что считает неприемлемым утверждения Лондона, что либо приказ об отравлении Скрипаля поступил из Кремля, либо Россия утратила контроль над химоружием.
Сергей Лавров: «Это несерьезно, это недостойно, и я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти».
Как он отметил, есть другие объяснения отравления в Солсбери, которые не имеют отношения к России. Министр высказал мнение, что отравление бывшего шпиона и его дочери может быть выгодно британским спецслужбам и властям в связи со сложной ситуацией вокруг Brexit.
Сергей Лавров: «Есть и другие объяснения, о них говорят и эксперты. Они говорят о том, что это вполне может быть выгодно и британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с „лицензией на убийство“».
Также глава МИД заявил, что Москва возмущена отказом Лондона предоставить доступ к Юлии Скрипаль, которая пришла в себя. В России надеются, что Сергей Скрипаль вскоре тоже пойдет на поправку, передает «Интерфакс».
По словам Лаврова, Лондону, который не соблюдает даже требования конвенции о запрещении химического оружия, «закон не писан». Но Россия будет настаивать на выяснении всех фактов по делу Скрипаля.
Ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Скрипаля. В частности, Москву интересует, какую помощь Лондон запросил у ОЗХО в связи с отравлением британского шпиона.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва на предстоящей сессии выступит c предложением, которое поможет расследовать отравление Сергея Скрипаля.
Министр отметил, что отношения России с Британией, США и рядом других стран сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны. По его мнению, причина в том, что эти иностранные государства забыли о приличиях, передает РИА Новости. К тому же высылка российских дипломатов сокращает возможности для диалога, подчеркнул Лавров.
Сергей Лавров: «Сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации».
Он подчеркнул, что Россия в свою очередь отвечает на действия Запада достаточно спокойно и хладнокровно. При этом в Москве настаивают, что любые обвинения необходимо обосновывать фактами.
Министр добавил, что считает неприемлемым утверждения Лондона, что либо приказ об отравлении Скрипаля поступил из Кремля, либо Россия утратила контроль над химоружием.
Сергей Лавров: «Это несерьезно, это недостойно, и я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопросах жизни и смерти».
Как он отметил, есть другие объяснения отравления в Солсбери, которые не имеют отношения к России. Министр высказал мнение, что отравление бывшего шпиона и его дочери может быть выгодно британским спецслужбам и властям в связи со сложной ситуацией вокруг Brexit.
Сергей Лавров: «Есть и другие объяснения, о них говорят и эксперты. Они говорят о том, что это вполне может быть выгодно и британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с „лицензией на убийство“».
Также глава МИД заявил, что Москва возмущена отказом Лондона предоставить доступ к Юлии Скрипаль, которая пришла в себя. В России надеются, что Сергей Скрипаль вскоре тоже пойдет на поправку, передает «Интерфакс».
По словам Лаврова, Лондону, который не соблюдает даже требования конвенции о запрещении химического оружия, «закон не писан». Но Россия будет настаивать на выяснении всех фактов по делу Скрипаля.
Ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Скрипаля. В частности, Москву интересует, какую помощь Лондон запросил у ОЗХО в связи с отравлением британского шпиона.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва на предстоящей сессии выступит c предложением, которое поможет расследовать отравление Сергея Скрипаля.
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