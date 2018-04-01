Дело Скрипаля: расследование вызывает всё больше новых вопросов

В Великобритании продолжается расследование дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое вызывает новые вопросы.
Детали расследования, о которых уже говорят британские журналисты: у Скрипаля была некая русская подруга, которой он объявил, что является российским мультимиллионером, то есть деньги есть и деньги будут. Также Скрипаль жил по соседству с одним из тех, кто составлял знаменитое досье на Трампа. Участвовал ли он в создании досье, неизвестно, но он явно был знаком и общался с тем, кто работал на британскую разведку.
В день покушения Скрипаль и его дочь на четыре часа выключили глобальную систему позиционирования и на телефонах, и в машине. И теперь британская полиция пытается восстановить путь его передвижения по объявлениям «Кто видел бордовый BMW, пожалуйста, сообщите», что для Британии крайне необычно. Друзья Скрипаля говорят, что он в последнее время занимался чем- то, что должно было принести ему деньги. Чем? Тоже пока неизвестно. Есть ли эта информация у Скотленд-Ярда? Конечно, есть.
Нил Кларк, политический обозреватель: «Мы знаем, что есть свидетельство женщины из кафе, где они сидели, что Скрипаль часто встречался с людьми, предположительно, из MI6, что он это не скрывал. То есть он живет в городе, напичканном агентами MI6, рядом с секретной лабораторией. Все версии правительства не просто странные, они противоречат друг другу. Что значит не могут понять, кто напал? Да в Солсбери камеры повсюду, там систему видеонаблюдения на улицах обновили в прошлом году. Если кто-то к ним подошел, его бы уже искали по фотографии».
Полицейские эвакуировали BMW Скрипаля, теперь главная версия: яд был на двери. Но в тот день в Солсбери шел мокрый снег с дождем. Как яд не смыло?
Чарльз Шубридж, бывший офицер Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом: «А эта версия, что им дали рекламный проспект на выходе из дома? У него — на правой руке яд, у нее — на левой. Они что, держались вместе за дверь или за буклет? Потом сходили на кладбище, через пару часов ели в ресторане, сели на скамейку. У них был непосредственный контакт с ядом часами. А потом к ним подошел полицейский — и сразу отравился? Вторичное, неконцентрированное воздействие оказалось сильнее?»
Скрипаль жил в семи милях от лаборатории, в которой идут закрытые исследования, судя по новым корпусам. Это самая секретная лаборатория в королевстве. И именно в ее окрестностях в 2001 году случайно умер от инсульта бывший сотрудник Минобороны Пасечник, бежавший в Британию от проблем с российским законом. И он не раз бывал в Портон-Дауне со своим знакомым — доктором Келли, тем самым, доказавшим, что у Саддама Хусейна нет оружия массового уничтожения, и точно так же найденным мертвым в окрестностях — самоубийство.
С Владимиром Морозовым Скрипаль познакомился просто в магазине и сразу перешел от слов к делу.
Валерий Морозов, бизнесмен: «Сказал, что он в отставке, раньше работал в министерстве иностранных дел, теперь занимается бизнесом. Кроме этого сказал, что он занимается cyber security, то есть кибербезопасностью в Интернете и так далее. Я про себя решил, что я не буду ему звонить».
Живущие в Британии понимают, что речь идет о разведке. Скрипаль намекал по российской привычке: могу все. Морозов сам работал когда-то на российское государство и уехал явно из-за проблем с ним. Но то, что он решил держаться от Скрипаля подальше, ему не помогло. Он попал в чей-то список, и ему уже приходят угрозы, сначала — на плохом русском, потом — на хорошем английском.
Когда Тереза Мей заявляет, что проверят 700 русских, получивших инвестиционное гражданство, она прекрасно понимает, о чем речь. Гражданство стоит два миллиона фунтов в инвестициях в британскую экономику. Когда Лондон объявил, что будет жестче проверять, откуда взялись деньги, поток заявок упал на 84 процента.
Это, во-первых, лишает Британию статуса безопасного убежища для тех, кто приезжает сюда с большими деньгами, вне зависимости от их происхождения. Во-вторых, играет на руку Путину, который говорит, что деньги должны быть возвращены в страну, а те, кто их вывез незаконно, должны быть наказаны. И, в-третьих, те кто сегодня заявляет о солидарности с Британией, скорее всего, без лишних вопросов прекрасно примут эти капиталы: и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине, и даже в Азии.
Чарльз Шубридж: «И постарайтесь не потерять еще один факт. Прямо перед покушением на Скрипаля в парламенте должен был выступить Уильям Браудер с требованием новых санкций против России. О том, что он будет выступать, знали все. Готова была Россия кинуть ему мяч на ногу? Вряд ли».
Все прекрасно понимают, что специалисты по запрещению химического оружия свое слово в расследовании скажут лишь через несколько недель, но маховик антироссийской кампании уже закрутился. Чтобы поддерживать его движение, Тереза Мэй должна придумать следующий шаг.
Подробности — в видеоматериале.
В день покушения Скрипаль и его дочь на четыре часа выключили глобальную систему позиционирования и на телефонах, и в машине. И теперь британская полиция пытается восстановить путь его передвижения по объявлениям «Кто видел бордовый BMW, пожалуйста, сообщите», что для Британии крайне необычно. Друзья Скрипаля говорят, что он в последнее время занимался чем- то, что должно было принести ему деньги. Чем? Тоже пока неизвестно. Есть ли эта информация у Скотленд-Ярда? Конечно, есть.
Нил Кларк, политический обозреватель: «Мы знаем, что есть свидетельство женщины из кафе, где они сидели, что Скрипаль часто встречался с людьми, предположительно, из MI6, что он это не скрывал. То есть он живет в городе, напичканном агентами MI6, рядом с секретной лабораторией. Все версии правительства не просто странные, они противоречат друг другу. Что значит не могут понять, кто напал? Да в Солсбери камеры повсюду, там систему видеонаблюдения на улицах обновили в прошлом году. Если кто-то к ним подошел, его бы уже искали по фотографии».
Полицейские эвакуировали BMW Скрипаля, теперь главная версия: яд был на двери. Но в тот день в Солсбери шел мокрый снег с дождем. Как яд не смыло?
Чарльз Шубридж, бывший офицер Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом: «А эта версия, что им дали рекламный проспект на выходе из дома? У него — на правой руке яд, у нее — на левой. Они что, держались вместе за дверь или за буклет? Потом сходили на кладбище, через пару часов ели в ресторане, сели на скамейку. У них был непосредственный контакт с ядом часами. А потом к ним подошел полицейский — и сразу отравился? Вторичное, неконцентрированное воздействие оказалось сильнее?»
Скрипаль жил в семи милях от лаборатории, в которой идут закрытые исследования, судя по новым корпусам. Это самая секретная лаборатория в королевстве. И именно в ее окрестностях в 2001 году случайно умер от инсульта бывший сотрудник Минобороны Пасечник, бежавший в Британию от проблем с российским законом. И он не раз бывал в Портон-Дауне со своим знакомым — доктором Келли, тем самым, доказавшим, что у Саддама Хусейна нет оружия массового уничтожения, и точно так же найденным мертвым в окрестностях — самоубийство.
С Владимиром Морозовым Скрипаль познакомился просто в магазине и сразу перешел от слов к делу.
Валерий Морозов, бизнесмен: «Сказал, что он в отставке, раньше работал в министерстве иностранных дел, теперь занимается бизнесом. Кроме этого сказал, что он занимается cyber security, то есть кибербезопасностью в Интернете и так далее. Я про себя решил, что я не буду ему звонить».
Живущие в Британии понимают, что речь идет о разведке. Скрипаль намекал по российской привычке: могу все. Морозов сам работал когда-то на российское государство и уехал явно из-за проблем с ним. Но то, что он решил держаться от Скрипаля подальше, ему не помогло. Он попал в чей-то список, и ему уже приходят угрозы, сначала — на плохом русском, потом — на хорошем английском.
Когда Тереза Мей заявляет, что проверят 700 русских, получивших инвестиционное гражданство, она прекрасно понимает, о чем речь. Гражданство стоит два миллиона фунтов в инвестициях в британскую экономику. Когда Лондон объявил, что будет жестче проверять, откуда взялись деньги, поток заявок упал на 84 процента.
Это, во-первых, лишает Британию статуса безопасного убежища для тех, кто приезжает сюда с большими деньгами, вне зависимости от их происхождения. Во-вторых, играет на руку Путину, который говорит, что деньги должны быть возвращены в страну, а те, кто их вывез незаконно, должны быть наказаны. И, в-третьих, те кто сегодня заявляет о солидарности с Британией, скорее всего, без лишних вопросов прекрасно примут эти капиталы: и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине, и даже в Азии.
Чарльз Шубридж: «И постарайтесь не потерять еще один факт. Прямо перед покушением на Скрипаля в парламенте должен был выступить Уильям Браудер с требованием новых санкций против России. О том, что он будет выступать, знали все. Готова была Россия кинуть ему мяч на ногу? Вряд ли».
Все прекрасно понимают, что специалисты по запрещению химического оружия свое слово в расследовании скажут лишь через несколько недель, но маховик антироссийской кампании уже закрутился. Чтобы поддерживать его движение, Тереза Мэй должна придумать следующий шаг.
Подробности — в видеоматериале.
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