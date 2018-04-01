Германия поддержала Британию и захотела опереться на Россию

Запад готов к диалогу с Россией, несмотря на высылку дипломатов
из-за дела Скрипаля. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild.
По его словам, в последнее время из-за поведения России «было утрачено много доверия».
Хайко Маас: «Одновременно мы нуждаемся в России как в партнере, в частности, для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как в важной опоре международного порядка».
При этом он одобрил реакцию стран Евросоюза на инцидент в Солсбери, назвав ее «сигналом сплоченности».
Ранее сообщалось, что ряд западных стран, в том числе Германия, поддержали позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.
Хайко Маас: «Одновременно мы нуждаемся в России как в партнере, в частности, для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как в важной опоре международного порядка».
При этом он одобрил реакцию стран Евросоюза на инцидент в Солсбери, назвав ее «сигналом сплоченности».
Ранее сообщалось, что ряд западных стран, в том числе Германия, поддержали позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов. В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий целого ряда государств.
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