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    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря. Великобритания, дипломатия, Европейский союз, отравление, расследование, США, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря

    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря

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    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря

    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря

      Целый ряд стран Евросоюза вслед за США решил выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. К массовому выдворению присоединились 17 европейских стран.

      Германия, Франция, Польша высылают по четыре российских дипломата, Чехия и Литва — по три, Дания, Италия, Испания, Нидерланды и Албания (не входит в ЕС) — по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия, Венгрия и Швеция — по одному.

      Как сообщает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, 11 стран отказались поддерживать массовую высылку российских дипломатов. Это Ирландия — ближайший сосед Великобритании, также речь идет об Австрии, Бельгии, Португалии, Люксембурге, Греции, Кипре, Болгарии, Мальте, Словении и Словакии.

      В минувшую пятницу бельгийский премьер, несмотря на жесткие требования Терезы Мэй, по сути, в одиночку заблокировал решение о высылке российских дипломатов, которые аккредитованы в Брюсселе в представительстве ЕС.

      Ситуация в Европе такова, что одна часть стран решила выдворить дипломатов РФ, а другая — нет. Но при этом никто не хочет окончательно портить отношения с Россией. И лучший пример — Дания, объявившая о высылке двух дипломатов. Министр иностранных дел этой страны заявил, что это решение «не должно отразиться на рассмотрении датским МИД заявки на прокладку трубопровода „Северный поток — 2“ через территориальные воды королевства».

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