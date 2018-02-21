Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован. Германия, Северный поток, газ, газопровод, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: проект «Северный поток — 2» будет реализован

    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован

    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован

    Путин: проект «Северный поток — 2» будет реализован
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Северстали» выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.

      Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полную загрузку металлургической промышленности РФ на ближайшие годы. Об этом он заявил на встрече с главой «Северстали» Алексеем Мордашовым.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы».

      В свою очередь Мордашов отметил, что рассчитывают на эти заказы и «очень благодарны „Газпрому“ прежде всего за тот объем заказов, который он дает». Российский лидер отметил, что «Газпром» будет реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток». «„Северный поток — 2“, думаю, будет реализован», — отметил президент РФ.

      На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2». Меркель заявила, что Германия считает этот проект экономически выгодным.

      смотретьОператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии
      Оператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии
      Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

      смотреть«Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
      «Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
      В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.

      Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru