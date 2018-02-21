Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Северстали» выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полную загрузку металлургической промышленности РФ на ближайшие годы. Об этом он заявил на встрече с главой «Северстали» Алексеем Мордашовым.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы».
В свою очередь Мордашов отметил, что рассчитывают на эти заказы и «очень благодарны „Газпрому“ прежде всего за тот объем заказов, который он дает». Российский лидер отметил, что «Газпром» будет реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток». «„Северный поток — 2“, думаю, будет реализован», — отметил президент РФ.
На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2». Меркель заявила, что Германия считает этот проект экономически выгодным.
Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы».
В свою очередь Мордашов отметил, что рассчитывают на эти заказы и «очень благодарны „Газпрому“ прежде всего за тот объем заказов, который он дает». Российский лидер отметил, что «Газпром» будет реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток — 2», и «Турецкий поток». «„Северный поток — 2“, думаю, будет реализован», — отметил президент РФ.
На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2». Меркель заявила, что Германия считает этот проект экономически выгодным.
Ранее компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока — 2») получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны». В США считают, что «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента и предлагают Европе свой газ.
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