Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Оператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии

    8 комментариев

    Оператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии

    Оператор «Северного потока — 2» получил разрешение на строительство в Германии

    Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства «Северного потока — 2» — получила разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

    Все необходимые документы компании Nord Stream 2 AG выдало горное ведомство города Штральзунд. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ планирует завершить процедуру согласования проекта строительства и эксплуатации морской части трубопровода ориентировочно в феврале.

    В сообщении оператора также указывается, что в процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, по чьей территории пройдет труба, — России, Финляндии, Швеции и Дании.

    В компании подчеркнули, что выполнили все требования и рассчитывают получить разрешительную документацию ко времени начала запланированного строительства в 2018 году.

    смотреть«Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
    «Все по плану»: «Газпром» подписал все контракты на материалы для «Северного потока — 2»
    В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.

    Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны».

    А на минувшей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru