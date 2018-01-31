Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства «Северного потока — 2» — получила разрешение на строительство и эксплуатацию
55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
Все необходимые документы компании Nord Stream 2 AG выдало горное ведомство города Штральзунд. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ планирует завершить процедуру согласования проекта строительства и эксплуатации морской части трубопровода ориентировочно в феврале.
В сообщении оператора также указывается, что в процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, по чьей территории пройдет труба, — России, Финляндии, Швеции и Дании.
В компании подчеркнули, что выполнили все требования и рассчитывают получить разрешительную документацию ко времени начала запланированного строительства в 2018 году.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны».
А на минувшей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента.
В сообщении оператора также указывается, что в процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, по чьей территории пройдет труба, — России, Финляндии, Швеции и Дании.
В компании подчеркнули, что выполнили все требования и рассчитывают получить разрешительную документацию ко времени начала запланированного строительства в 2018 году.
В декабре «Газпром» сообщил, что все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода «Северный поток — 2», подписаны.
Строительство ведется при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, но США летом 2017 года приняли пакет санкций, направленных против «Северного потока — 2», а в ноябре датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода в ее территориальных водах на основании «вопросов внешней политики и обороны».
А на минувшей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента.
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