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    Дания приняла закон против строительства «Северного потока — 2»

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Дания приняла закон против строительства «Северного потока — 2»

    Дания приняла закон против строительства «Северного потока — 2»

    Дания приняла закон против строительства «Северного потока — 2»
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Датский парламент одобрил закон, позволяющий запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» в ее территориальных водах.

    В документе, который был принят единогласно, говорится, что прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании можно запрещать или разрешать, принимая во внимание вопросы внешней политики и обороны. Ранее отказ был возможен только по соображениям охраны окружающей среды и безопасности.

    При этом отмечается, что это скорее внешнеполитический сигнал, чем реальное препятствие для строительства «Северного потока — 2», передает РИА Новости.

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    Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ожидается, что он пройдет рядом с «Северным потоком».

    Надо сказать, что против реализации проекта выступают, в частности, Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые планируют начать поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

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