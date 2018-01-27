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    Тиллерсон назвал «Северный поток — 2» угрозой стабильности Европы

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    • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel
    Тиллерсон назвал «Северный поток — 2» угрозой стабильности Европы

    Тиллерсон назвал «Северный поток — 2» угрозой стабильности Европы

    Тиллерсон назвал «Северный поток — 2» угрозой стабильности Европы
  • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel

    • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект «Северный поток — 2» используется в качестве политического инструмента.

    После встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким глава Госдепа заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Варшавы диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Тиллерсон, в частности, предложил Польше сжиженный газ из США.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Как и Польша, США выступают против „Северного потока — 2“. Этот проект угрожает энергетической безопасности Европы и стабильности».

    В свою очередь глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что в Варшаве считают, что проект усиливает «геополитическую напряженность» в регионе, и в связи с этим будут «просить американских союзников о поддержке», передает РИА Новости.

    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год.

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    Отметим, что против реализации проекта выступают сразу несколько стран, в том числе Украина и США. Так, в августе прошлого года Дональд Трамп подписал предложенный конгрессом санкционный закон, призванный в том числе помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

    При этом в Москве ранее не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. А в МИД РФ отмечали, что критики проекта заботятся о выгоде или стремятся навредить России.

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